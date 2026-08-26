تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه

جوان آنلاین: منابع محلی در گفت وگو با روزنامه الوطن اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با بیش از ۱۰ خودروی نظامی و نیروهای پیاده وارد روستای «جمله» در ریف غربی درعا واقع در جنوب سوریه شده است.

به گزارش ایرنا، این منابع به جزییات بیشتری در این باره اشاره نکردند.

روز سه شنبه نیز دفتر اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم اسرائیل از حضور غیر قانونی وی به همراه معاون رئیس ستاد، رئیس فرماندهی شمالی و دیگر مقامات ارشد ارتش اسرائیل در «جبل الشیخ» در سوریه خبر داد.

کاتس در جریان بازدید غیرقانونی از این منطقه که در بلندی‌های جولان واقع است، از حربه همیشگی تهدیدانگاری استفاده کرد و مدعی شد تا زمانی که تهدیدها علیه اسرائیل وجود دارد، اسرائیل «جبل الشیخ» و منطقه امنیتی را ترک نخواهد کرد.

دفتر کاتس عنوان کرده است: «پیام به رئیس جمهور سوریه واضح است، وقتی صبح در کاخ خود در دمشق از خواب بیدار می‌شوید، به کوه هرمون (جبل الشیخ) نگاه کنید و ارتش اسرائیل را ببینید - می‌دانید که ما اینجا هستیم تا از مرزهای خود محافظت کنیم.»

وزارت خارجه سوریه هم در بیانیه‌ای به بازدید وزیر جنگ رژیم اشغالگر به اراضی سوری واکنش نشان داد و اعلام کرد: ورود غیرقانونی کاتس و عبور او از مرزهای بین المللی سوریه را محکوم می کنیم.

در ادامه بیانیه آمده است: اقدامات خصمانه اسرائیل یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار و نقض تعهدات توافقنامه انفصال و عدم درگیری ۱۹۷۴ است.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که اسرائیل را مجبور به بازگشت به خط مرزی کند.