کد خبر: 1376222
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

آمریکا مانند جنگ با فشار اقتصادی هم طرفی نخواهد بست

پزشکیان رئیس‌جمهور گفت: آمریکا همان‌طور که در جنگ ضمن رشادت نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی مردم نتوانست کاری از پیش ببرد، در این مرحله نیز با فشار اقتصادی طرفی نخواهد بست.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه‌ای با حضور مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالرضا همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و جمعی از استادان برجسته دانشگاهی در حوزه اقتصاد، آخرین وضعیت شاخص‌های کلان پولی، ارزی و مالی کشور را مورد بررسی قرار داد و از نزدیک در جریان روند تصمیم‌سازی‌های این نهاد قرار گرفت.

به گزارش مهر، پزشکیان در دومین نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با اقتصاددانان و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی کشور حضور پیدا کرد. این نشست که در پی اعلام کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه کشورمان به مدت ۳ ساعت در محل بانک مرکزی برگزار شد، در جریان آن اقتصاددانان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درخصوص نحوه مقابله با موانع تجاری و مدیریت شرایط جدید اقتصادی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و ارزی، مسائل مربوط به تجارت و مراودات اقتصادی، مدیریت بنگاه‌ها و دیگر مسائل مرتبط را بیان کردند.

در این جلسه، گزارش‌های مبسوطی درباره اوضاع بازار ارز، حجم نقدینگی، تراز پرداخت‌های بین‌المللی، راهبردهای تنظیم‌گری پولی و نیز اقدامات عملیاتی برای هدایت اقتصاد کشور در فضای جنگ و دوران پس از آن ارائه شد و رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم، فرآیند سیاست‌گذاری و شیوه اجرای برنامه‌های اقتصادی را برای کنترل بازار و نظارت بر وضعیت معیشتی مردم ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آن را واکاوی کرد.

مدیریت بازار ارز و پول مستلزم هم‌افزایی میان نهاد سیاست‌گذار پولی، دولت و سایر ارکان اقتصادی کشور است

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و فشارهای خارجی، بر لزوم استمرار ثبات اقتصادی و مهار انتظارات تورم تأکید کرد: مدیریت بازارهای کلیدی، به‌ویژه بازار ارز و پول، در چنین اوضاعی مستلزم انسجام و هم‌افزایی کامل میان نهاد سیاست‌گذار پولی، دولت و سایر ارکان اقتصادی کشور است.

پزشکیان در این نشست ضمن استقبال از ایده‌ها و پیشنهادهای اقتصادی مطرح شده، بر لزوم حمایت و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان اقتصادی تأکید کرد. رئیس‌جمهور همچنین خواستار برگزاری مستمر این جلسات و عملی‌سازی ایده‌های مطرح‌شده توسط صاحب‌نظران اقتصادی در زمینه‌های پولی، ارزی و بانکی شد.

وی استفاده از نظرات و ایده‌های راهگشای نخبگان دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: دولت در پروژه‌ها و مسائل مختلف از ظرفیت دانشگاهیان و اساتید دانشگاه بهره می‌برد. یکی از این مسائل مهم مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی است که نیاز است اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی، مشورت‌های لازم را به مجموعه اقتصادی دولت ارائه کنند.

رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر گفت‌وگوی صریح و صادقانه با مردم، شفاف‌سازی مسائل مختلف اقتصادی را ضروری عنوان کرد و بیان داشت: بیان نظرات و ارائه تحلیل‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی در رسانه‌ها بایستی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه صورت گیرد تا به مدیریت صحیح افکار عمومی کمک کند.

رئیس‌جمهور ضمن تشکر از مجموعه بخش‌های دولتی و خصوصی که به رغم همه مشکلات و سختی‌ها در این جهاد اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و ثبات بازارها تلاش می‌کنند، قدردانی کرد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق تعامل و مذاکره است ولی در عین حال محکم در مقابل فشارهای اقتصادی همچنان که تاکنون ایستاده‌ایم و می‌ایستیم و با تمهیداتی که بخش‌های اقتصادی دولت پیش‌بینی کرده‌اند، آمریکا همان‌طور که در جنگ ضمن رشادت نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی مردم نتوانست کاری از پیش ببرد، در این مرحله نیز با فشار اقتصادی طرفی نخواهد بست.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، فشار اقتصادی ، جنگ علیه ایران
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