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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
جامعه » اخبار كلی

جزئیات آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها اعلام شد

دانشگاه‌ها با اعلام تقویم آموزشی دانشگاه‌های بزرگ کشور، کلاس‌های نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۲۸ شهریورماه آغاز و امتحانات پایان ترم از ۱۹ دی‌ماه برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، برنامه آموزشی شماری از دانشگاه‌های بزرگ کشور برای نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد.

بررسی تقویم‌های آموزشی منتشرشده از سوی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مراکز آموزش عالی، کلاس‌های نیمسال نخست را در روزهای پایانی شهریورماه آغاز می‌کنند. بر این اساس، ۲۸ شهریور زودترین زمان تعیین‌شده برای شروع کلاس‌هاست و برخی دانشگاه‌ها نیز فعالیت آموزشی خود را از هفته نخست مهرماه کلید می‌زنند.

در مقابل، زمان پایان کلاس‌ها در دانشگاه‌ها یکسان نیست و بر اساس برنامه هر مرکز آموزشی، از ۱۰ دی تا ۳۰ دی‌ماه متغیر است. پس از پایان دوره آموزشی نیز امتحانات پایان نیمسال در فاصله ۱۹ دی تا ۲۸ دی‌ماه در دانشگاه‌های مختلف آغاز خواهد شد.

تقویم دانشگاه‌ها چگونه تنظیم شده است؟

صنعتی شریف: دانشجویان این دانشگاه از چهارم مهرماه کلاس‌های خود را آغاز می‌کنند و دوره آموزشی در ۱۵ دی‌ماه خاتمه می‌یابد. بازه امتحانات پایان نیمسال نیز ۲۶ دی تا ۱۰ بهمن‌ماه تعیین شده است.

دانشگاه تهران: شروع آموزش در این دانشگاه چهارم مهرماه خواهد بود و کلاس‌ها تا ۲۳ دی‌ماه ادامه دارد. امتحانات نیز از ۲۴ دی آغاز می‌شود و تا هشتم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

شهید بهشتی: برنامه آموزشی این دانشگاه از اول مهرماه آغاز می‌شود و کلاس‌ها تا ۳۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. بازه برگزاری امتحانات، سوم تا هفدهم بهمن‌ماه اعلام شده است.

خوارزمی: نیمسال اول در دانشگاه خوارزمی از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و ۱۶ دی‌ماه به پایان می‌رسد. امتحانات نیز از ۲۶ دی تا ۱۳ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

صنعتی امیرکبیر: کلاس‌های این دانشگاه از ۲۸ شهریورماه تشکیل می‌شود و برنامه آموزشی تا ۱۵ دی‌ماه ادامه دارد. دانشجویان از ۱۹ دی‌ماه وارد دوره امتحانات می‌شوند و آزمون‌ها تا اول بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

تربیت مدرس: شروع کلاس‌ها ۲۸ شهریور و پایان آن ۱۵ دی‌ماه است. امتحانات پایان نیمسال از ۱۹ دی‌ماه آغاز می‌شود و بخش تخصصی امتحانات نیز در فاصله ۲۶ دی تا هفتم بهمن برگزار خواهد شد.

علامه طباطبائی: در این دانشگاه نیز آموزش از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و ۱۵ دی‌ماه پایان می‌یابد. امتحانات پایان ترم از ۲۶ دی تا ۱۰ بهمن‌ماه در نظر گرفته شده است.

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. امتحانات نیز از ۱۹ دی تا پنجم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

دانشگاه الزهرا(س): نیمسال اول این دانشگاه از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و کلاس‌ها تا ۱۷ دی‌ماه برپا خواهد بود. امتحانات پایان ترم از ۲۰ دی تا هفتم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

علم و صنعت ایران: کلاس‌های درس این دانشگاه از ۲۸ شهریورماه آغاز و تا ۱۰ دی‌ماه ادامه پیدا می‌کند. امتحانات پایان نیمسال نیز از ۱۹ دی‌ماه آغاز خواهد شد.

دانشگاه تبریز: آغاز کلاس‌ها ۲۸ شهریورماه و پایان آنها ۱۷ دی‌ماه اعلام شده است. امتحانات پایان ترم نیز از ۱۹ دی‌ماه کلید می‌خورد.

فردوسی مشهد: آموزش در این دانشگاه از چهارم مهرماه آغاز می‌شود و کلاس‌ها تا ۲۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. شروع امتحانات پایان نیمسال نیز ۲۸ دی‌ماه تعیین شده است.

صنعتی اصفهان: کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و در ۱۵ دی‌ماه پایان می‌یابد. امتحانات نیز از ۱۹ دی‌ماه آغاز خواهد شد.

دانشگاه شیراز: دانشجویان از ۲۸ شهریورماه وارد کلاس‌های نیمسال اول می‌شوند و دوره آموزشی در ۱۵ دی‌ماه خاتمه پیدا می‌کند. امتحانات پایان ترم نیز از ۲۰ دی‌ماه آغاز خواهد شد.

اختلاف چند روزه در شروع کلاس‌ها

مرور برنامه‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در مجموع دو الگوی اصلی برای آغاز نیمسال اول در نظر گرفته‌اند؛ گروه نخست از ۲۸ شهریورماه آموزش را شروع می‌کنند و گروهی دیگر، از جمله دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و فردوسی مشهد، آغاز کلاس‌ها را به چهارم مهرماه موکول کرده‌اند.

در پایان نیمسال نیز بیشترین تراکم زمانی مربوط به نیمه نخست دی‌ماه است؛ با این حال، دانشگاه‌هایی مانند شهید بهشتی و تهران پایان کلاس‌ها را تا روزهای پایانی دی‌ماه ادامه داده‌اند.

از سوی دیگر، آغاز امتحانات پایان نیمسال در اغلب دانشگاه‌های مورد بررسی از ۱۹ دی‌ماه به بعد خواهد بود و بسته به برنامه هر دانشگاه، آزمون‌ها تا اوایل یا میانه بهمن‌ماه ادامه پیدا می‌کند.

برچسب ها: دانشگاه ها ، دانشگاه های ایران ، ساعت کار
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