ترامپ «بازوهای شیطان» را برای جنگ با مقاومت به منطقه فرستاده است

یک تحلیلگر عراقی گفت: رئیس جمهور آمریکا با فرستادن تام باراک فرستاده خود به سوریه، لبنان و سپس به عراق، جنگ علیه مقاومت اسلامی در این کشور را آغاز و «بازوهای شیطان» را برای تحقق خواسته‌های خود اعزام کرده است.

جوان آنلاین: «وسام عزیز»، تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: ترامپ «تام باراک»، را به عراق فرستاده تا برنامه‌های خود را پیش ببرد و در راستای منافع رژیم صهیونیستی، برای خلع سلاح مقاومت فشار وارد کند.

وسام عزیز به المعلومه گفت: مقاومت به خوبی از آنچه در حال وقوع است و توطئه های داخلی و خارجی آگاه است. این امر موضع آن را در برابر چنین طرح‌هایی تقویت کرده است، به ویژه اینکه کل پایگاه مقاومت می‌داند چه اتفاقی می‌افتد و چه چیزی برنامه‌ریزی می‌شود. این امر احتمالاً منجر به راهپیمایی در حمایت از مقاومت در عراق خواهد شد.

وی بیان کرد: فعالیت‌های تام باراک، همراه با برنامه‌های کوشنر و نتانیاهو در منطقه، همگی با هدف خلع سلاح مقاومت، نه تنها در عراق، بلکه در تمام کشورهای منطقه که منطق استبداد آمریکایی و کنترل صهیونیستی را رد می‌کنند، انجام می‌شود.

از سوی دیگر «مقداد الخفاجی»، نماینده پارلمان عراق گفت: نقش تام باراک، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در منطقه،«مخرب» است که با هدف اجرای طرح آمریکایی-صهیونیستی برای تسلط بر منافع اقتصادی و امنیتی و حفاظت از امنیت رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.

الخفاجی تصریح کرد: اکثر جریان های سیاسی عراق قاطعانه هرگونه دخالت سیاسی یا اقتصادی تام باراک، را رد می‌کنند.

وی افزود: در عین حال، جریان های سیاسی هیچ اطلاعات روشن یا جزئیات دقیقی در مورد ماهیت مذاکرات باراک با نخست وزیر عراق ندارند، که نشان می‌دهد ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد.

شایان ذکر است که ناظران سیاسی معتقدند که تحرکات تام باراک در عراق بخشی از تلاش‌ها برای تغییر شکل چشم‌انداز سیاسی و امنیتی این کشور به گونه‌ای است که در خدمت منافع آمریکا در منطقه باشد.