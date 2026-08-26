انتقاد شورای اسلامی آلمان از طرح ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال

جوان آنلاین: برهان کسیچ، رئیس شورای اسلامی آلمان روز سهشنبه (۳ شهریور) از درخواست حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان برای ممنوعیت استفاده از روسری برای دختران زیر ۱۴ سال انتقاد کرد.
وی به خبرگزاری آناتولی گفت که آزادی دینی در آلمان مورد حمایت قانون اساسی است و پیشنهاد حزب آلترناتیو برای آلمان رویکردی را نشان میدهد که مسلمانان را کنار میگذارد.
کسیچ همچنین خاطرنشان کرد که این بحث میتواند با انتخابات پیشروی ایالتی مرتبط باشد و افزود هدف قرار دادن مسلمانان در یک مناظره سیاسی، شکاف و قطبیشدن اجتماعی را عمیقتر خواهد کرد.
فراکسیون حزب آلترناتیو برای آلمان در پارلمان این کشور پیشتر خواستار آن شده بود که آلمان از الگوی اتریش پیروی کند؛ الگویی که حجاب کودکان در مراکز آموزشی دولتی را ممنوع میکند.