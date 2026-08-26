انتقاد شورای اسلامی آلمان از طرح ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال

رئیس شورای اسلامی آلمان، با انتقاد از پیشنهاد حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان برای ممنوعیت استفاده از روسری برای دختران زیر ۱۴ سال، گفت چنین رویکردی با نادیده گرفتن مسلمانان، به تعمیق شکاف در جامعه و قطبی‌شدن اجتماعی این کشور منجر خواهد شد.