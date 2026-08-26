کد خبر: 1376197
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام حماس: وقاحت یعنی نتانیاهو جنایت کند و کودکان غزه از بازی محروم شوند

حماس باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به اظهارات یک مسئول در شورای صلح غزه که گفته بود «باید تمام فعالیت‌های مسلحانه در غزه از جمله پرتاب هواپیماهای کاغذی متوقف شود»، واکنش نشان داد و تاکید کرد که وقاحت یعنی بنیامیین نتانیاهو جنایت کند و کودکان غزه از بازی محروم شوند.

جوان آنلاین: این مقام حماس در اظهاراتی گفت: «این چه جسارت و وقاحتی است؟ آیا عقلانی است که تلاش برای خشنود کردن جنایتکار جنگی نتانیاهو، آنها را به این حد برساند که فعالیت‌های کودکان بی‌گناه را به عنوان فعالیت‌های مسلحانه توصیف کنند، در حالی که نتانیاهو همچنان هر روز به کشتار و تخریب علی رغم توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد.»

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز پیش تر کشتار جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم و تاکید کرد که این حملات در چارچوب مجازات مردم غزه به خاطر سرگرمی ساده و بی‌خطر کودکان این منطقه صورت می‌گیرد.

این جبهه افزود که تشدید خونین حملات رژیم اشغالگر و نشست فوق‌العاده بنیامین نتانیاهو با یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در شرایطی صورت گرفت که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند محور این نشست بررسی آن چیزی بوده که به دروغ «خطر بادبادک‌ها» نامیده شده است؛ بادبادک‌هایی که کودکان غزه در سایه محاصره شدید، سیاست گرسنگی و تشنگی و تداوم تخریب زیرساخت‌ها به ویژه خدمات پزشکی محدود این منطقه، با آنها بازی می‌کنند.

جبهه دموکراتیک تاکید کرد که سیاست تعلل و فریبکاری و نبود جدیت در پیگیری طرح «ملادینوف» برای انتقال به مرحله دوم توافق، عامل اصلی در تشویق رژیم اشغالگر و کابینه فاشیستی آن برای ادامه جنایات علیه مردم غزه و نادیده گرفتن تصمیمات مربوط به توقف جنگ و آتش‌بس در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ و طرح شرم ‌الشیخ است که دونالد ترامپ و شماری از رهبران منطقه آن را امضا و هشت کشور عربی و اسلامی نیز از آن حمایت کردند.

این جبهه هشدار داد که ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در سایه نبود واکنشی جدی برای متوقف کردن این روند خونین، توافق غزه را در معرض فروپاشی قرار داده و می‌تواند موجب گسترش هرج‌ و مرج در نوار غزه و منطقه شود.

جبهه دموکراتیک از طرف‌های دارای نفوذ و توانایی برای مهار این روند خواست تا مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و تصور نکنند که جنایات رژیم اشغالگر بدون واکنش ملت فلسطین باقی خواهد ماند.

این جبهه تاکید کرد که گام اصلی برای متوقف کردن کشتار در غزه، ورود فوری کمیته ملی اداره نوار غزه، آغاز استقرار نیروی بین‌المللی ثبات و عقب راندن نیروهای رژیم صهیونیستی به پشت «خط زرد» و در نهایت تا خط مرزی میان نوار غزه و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شرق است.

جبهه دموکراتیک در پایان تاکید کرد هیچ قدرتی، صرف‌نظر از میزان خشونت و جنایاتش، قادر نخواهد بود مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری را مجبور به ترک سرزمین خود کند تا شهرک‌نشینان صهیونیست و گروه‌های آشوبگر جای آنان را بگیرند.

برچسب ها: حماس ، غزه ، جنگ غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

۵ علامت مهم سکته مغزی

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

هالیوود مروج دنیای بدون خدا و ابرقهرمانان

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار