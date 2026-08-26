مقام حماس: وقاحت یعنی نتانیاهو جنایت کند و کودکان غزه از بازی محروم شوند

باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به اظهارات یک مسئول در شورای صلح غزه که گفته بود «باید تمام فعالیت‌های مسلحانه در غزه از جمله پرتاب هواپیماهای کاغذی متوقف شود»، واکنش نشان داد و تاکید کرد که وقاحت یعنی بنیامیین نتانیاهو جنایت کند و کودکان غزه از بازی محروم شوند.

جوان آنلاین: این مقام حماس در اظهاراتی گفت: «این چه جسارت و وقاحتی است؟ آیا عقلانی است که تلاش برای خشنود کردن جنایتکار جنگی نتانیاهو، آنها را به این حد برساند که فعالیت‌های کودکان بی‌گناه را به عنوان فعالیت‌های مسلحانه توصیف کنند، در حالی که نتانیاهو همچنان هر روز به کشتار و تخریب علی رغم توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد.»

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز پیش تر کشتار جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم و تاکید کرد که این حملات در چارچوب مجازات مردم غزه به خاطر سرگرمی ساده و بی‌خطر کودکان این منطقه صورت می‌گیرد.

این جبهه افزود که تشدید خونین حملات رژیم اشغالگر و نشست فوق‌العاده بنیامین نتانیاهو با یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در شرایطی صورت گرفت که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند محور این نشست بررسی آن چیزی بوده که به دروغ «خطر بادبادک‌ها» نامیده شده است؛ بادبادک‌هایی که کودکان غزه در سایه محاصره شدید، سیاست گرسنگی و تشنگی و تداوم تخریب زیرساخت‌ها به ویژه خدمات پزشکی محدود این منطقه، با آنها بازی می‌کنند.

جبهه دموکراتیک تاکید کرد که سیاست تعلل و فریبکاری و نبود جدیت در پیگیری طرح «ملادینوف» برای انتقال به مرحله دوم توافق، عامل اصلی در تشویق رژیم اشغالگر و کابینه فاشیستی آن برای ادامه جنایات علیه مردم غزه و نادیده گرفتن تصمیمات مربوط به توقف جنگ و آتش‌بس در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ و طرح شرم ‌الشیخ است که دونالد ترامپ و شماری از رهبران منطقه آن را امضا و هشت کشور عربی و اسلامی نیز از آن حمایت کردند.

این جبهه هشدار داد که ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در سایه نبود واکنشی جدی برای متوقف کردن این روند خونین، توافق غزه را در معرض فروپاشی قرار داده و می‌تواند موجب گسترش هرج‌ و مرج در نوار غزه و منطقه شود.

جبهه دموکراتیک از طرف‌های دارای نفوذ و توانایی برای مهار این روند خواست تا مسئولیت خود را بر عهده بگیرند و تصور نکنند که جنایات رژیم اشغالگر بدون واکنش ملت فلسطین باقی خواهد ماند.

این جبهه تاکید کرد که گام اصلی برای متوقف کردن کشتار در غزه، ورود فوری کمیته ملی اداره نوار غزه، آغاز استقرار نیروی بین‌المللی ثبات و عقب راندن نیروهای رژیم صهیونیستی به پشت «خط زرد» و در نهایت تا خط مرزی میان نوار غزه و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شرق است.

جبهه دموکراتیک در پایان تاکید کرد هیچ قدرتی، صرف‌نظر از میزان خشونت و جنایاتش، قادر نخواهد بود مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری را مجبور به ترک سرزمین خود کند تا شهرک‌نشینان صهیونیست و گروه‌های آشوبگر جای آنان را بگیرند.