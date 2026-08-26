جوان آنلاین: این توافق که ۳۰ سال اعتبار دارد، نقشی کلیدی برای شرکتهای آمریکایی در توسعه زیرساختهای هستهای عربستان قائل است. انتظار میرود ارجاع این توافق به کنگره، بحثهای گستردهای را میان قانونگذاران در خصوص تقویت بخش انرژی هستهای آمریکا و تضمینهای مربوط به منع گسترش سلاحهای هستهای در غرب آسیا ایجاد کند.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که توافق مذکور در داخل ایالات متحده بحثبرانگیز شده است، بهویژه در مورد احتمال فراهم شدن مسیری برای غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان.
گزارشهای پیشین حاکی از آن بود که این توافق شامل یک مطالعه امکانسنجی دو ساله درباره غنیسازی است، در حالی که ترامپ اظهار داشته است که این توافق اجازه غنیسازی اورانیوم را نمیدهد.
ترامپ در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که توافق هستهای مشروط به پیوستن عربستان به «پیمانهای ابراهیم» و عادیسازی روابط با اسرائیل خواهد بود. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است در صورتی که ریاض به این پیمانها نپیوندد، توافق «لغو شده» محسوب میشود.
قرار است این توافق پیش از اجرایی شدن، به مدت ۹۰ روز کاری در کنگره مورد بازبینی قرار گیرد؛ امری که راه را برای دورهای از بحثهای سیاسی فشرده پیرامون این توافق و پیامدهای آن بر گسترش هستهای در منطقه هموار میکند.