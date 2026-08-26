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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲
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ثبت ۱۸۲ تخلف در مدارس استان تهران؛ برخورد با دریافت وجه ثبت‌نام

تخلف مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به ثبت ۱۸۲ مورد تخلف در مدارس استان تهران، گفت: در مدارس دولتی چیزی تحت عنوان شهریه وجود ندارد و دریافت وجه در زمان ثبت نام، ممنوع است.

جوان آنلاین: رضا روستایی، در گفتگو با مهر اظهار کرد: ببینید، اینکه بگوییم تخلفات افزایش داشته یا بیشتر شده، با این تعریف درست نیست. ما با نظارتی که انجام دادیم به موارد تخلف رسیدیم و گزارش‌های مردمی نیز به دست ما رسید. با احتساب آن ۶۰ مورد، مجموعاً حدود ۱۸۲ مورد تخلف ثبت شده بود که به تمام آنها رسیدگی شده است.

روستایی افزود: پرونده‌ها به هیئت‌های تخلفات ارجاع شده، تذکر داده شده و در مواردی که لازم بوده، افراد دعوت شده‌اند. اگر وجهی دریافت شده بود، عودت داده شد و اگر محدوده ثبت‌نام رعایت نشده بود، افراد ملزم به رعایت محدوده ثبت‌نام شدند. بنابراین تقریباً تمام پرونده‌ها در سطح استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در مدارس دولتی چیزی به نام شهریه نداریم

روستایی در ادامه درباره دریافت مبالغی از سوی برخی مدارس دولتی به بهانه هیئت امنا یا مشارکت مردمی توضیح داد: ببینید، در مدارس دولتی ما اصلاً چیزی به اسم شهریه نداریم. شهریه تعریف مشخصی دارد؛ یعنی شما باید هزینه حقوق معلم، هزینه نگهداری و هزینه‌های جانبی را پرداخت کنید، در حالی که تمام این هزینه‌ها را دولت پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: مبالغی که دریافت می‌شود، توصیه مؤکد من این است که هنگام ثبت‌نام دریافت نشود. دلیلش هم این است که گروکشی، کار زشت و ناپسندی است. اما وقتی این موضوع در قالب مشارکت مردمی قرار می‌گیرد، مدارس به این کمک‌ها نیاز دارند.

دریافت کمک‌های مردمی باید بعد از تشکیل انجمن اولیا و مربیان باشد

مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم تمام نیازهای مدارس را به‌طور کامل تأمین کرده‌ایم. دولت حقوق معلم را پرداخت می‌کند، هزینه ساخت ساختمان را می‌پردازد و لوازم مورد نیاز را نیز تأمین می‌کند، اما قطعاً بدون مشارکت مردم، کار با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از مبالغی که دریافت می‌شود، در قالب مشارکت‌های مردمی است. در حدود دو سال اخیر که من در جریان موضوع هستم و امسال نیز به‌طور ویژه، تأکید وزیر این است که در زمان ثبت‌نام وجهی دریافت نشود.

وی تصریح کرد: اجازه بدهیم انجمن‌های اولیا و مربیان در مهرماه فعالیت خود را آغاز کنند و پس از آن، با نظر انجمن، مشارکت‌های مردمی دریافت شود.

دریافت وجه برای کلاس‌های فوق‌برنامه نیز ضوابط دارد

روستایی تأکید کرد: ما در مدارس دولتی شهریه نداریم. حتی هیئت‌های امنا نیز ابلاغیه دارند و امسال اجازه دریافت وجه در زمان ثبت‌نام را ندارند.

وی ادامه داد: اگر مدرسه‌ای کلاس فوق‌برنامه داشته باشد، این کلاس‌ها باید از مهرماه و پس از تشکیل هیئت امنا و انجمن اولیا و مربیان برگزار شود و در صورت تشکیل کلاس فوق‌برنامه، امکان دریافت هزینه مربوط به آن وجود خواهد داشت.

تخلفات همکاران رسمی مدارس دولتی چگونه بررسی می‌شود؟

روستایی در ادامه درباره برخورد با متخلفان و اینکه آیا برای تخلفات، جریمه نقدی یا تعطیلی مرکز در نظر گرفته می‌شود، گفت: اگر منظورتان از مرکز متخلف، مدارس دولتی است، اصلاً چنین چیزی نداریم. مدارس غیردولتی قوانین خودشان را دارند و شورای نظارت بر مدارس غیردولتی به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند.

مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در مورد همکاران رسمی مدارس دولتی، اگر تخلفات محدود باشد، موضوع در قالب تذکر، چه شفاهی و چه کتبی، پیگیری می‌شود. اما اگر تخلفات گسترده باشد یا به شکلی باشد که فرد به تذکرات توجه نکرده باشد، ممکن است حتی در نخستین بازدید نیز به هیئت تخلفات معرفی شود.

برچسب ها: تخلف ، مدارس ، مدرسه
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