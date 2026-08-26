جوان آنلاین: وزیر کشور گفت: در هفته دولت امسال، حدود ۳۶ هزار پروژه در کشور با اعتباری بیش از ۷۳۴ همت افتتاح می‌شود که بخشی از این پروژه‌ها مربوط به استان خراسان جنوبی است. اسکندر مومنی روز چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفر خود به خراسان جنوبی اظهار کرد: هدف از این سفر، افتتاح پروژه‌هایی از جمله پروژه یک‌هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن و همچنین بررسی و آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات استان است.

وی افزود: موضوعات و مسائل مربوط به خراسان جنوبی در این سفر بررسی می‌شود و درنشست شورای اداری استان نیز به‌صورت مفصل درباره ظرفیت‌ها و شاخص‌های مختلف اقتصادی و تجاری خراسان جنوبی صحبت خواهم کرد.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد اقتصادی و تجاری خراسان جنوبی گفت: این استان در دو سال گذشته در شاخص‌های اقتصادی و تجاری، رتبه‌های بالایی در کشور داشته است.