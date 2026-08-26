جوان آنلاین: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفتگو با مهر از شناسایی مسیرهای مختلف قاچاق سوخت و برخورد با تخلفات برخی جایگاهها خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به طرحهای این پلیس برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: در طرحهای مبارزه با قاچاق سوخت، حدود ۱۰۰ مسیر قاچاق را پیدا کردیم.
رحیمی با اشاره به اینکه جایگاههای سوخت نیز در میان مسیرهای مورد بررسی پلیس قرار دارند، افزود: یکی از آن مسیرهایی که پیدا کردیم، همین پمپبنزینها بود.
وی با بیان اینکه نظارت بر جایگاههای سوخت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد، ادامه داد: در پمپبنزینها، در واقع جزو برنامههای ما بوده و در چندین مورد، بهخصوص در دو استان بوشهر و هرمزگان، تخلفات سنگینی از چندین پمپبنزین شناسایی شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد با جایگاههای متخلف خبر داد و گفت: چندین جایگاهدار احضار شدهاند و با آنها برخورد شده است.
رحیمی تأکید کرد که این اقدامات مقطعی نیست و طرح مقابله با تخلفات و قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط در این زمینه گفت: این طرح ادامه دارد و با استفاده و کمک وزارت نفت این کار را ادامه میدهیم و به کل کشور تعمیم میدهیم.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز مسئولان وزارت نفت بر تشدید نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت تأکید کرده بودند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز با اشاره به گزارشهای مربوط به تخلف در نحوه عرضه سوخت اعلام کرده بود که با هرگونه سوءاستفاده یا رعایت نکردن استانداردهای خدماتی در جایگاهها برخورد خواهد شد و بازرسیها با تمرکز بر برخی جایگاههای حومه کلانشهر تهران آغاز میشود.