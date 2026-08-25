جوان آنلاین: به نقل از اینترسپت، ارتش آمریکا اعلام کرد که ۶۰ نظامی تروریست دیگر این کشور در جریان تجاوز غیرقانونی این کشور به ایران مجروح شده‌اند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، بدین ترتیب، آمار رسمی تلفات (شامل کشته شدگان و مجروحان) به ۷۷۶ نفر رسیده است.

حدود ۳۴۵ مورد از این تلفات پس از ۷ ژوئیه و در پی فروپاشی دومین آتش‌بس از سوی آمریکا رخ داده است.

بر اساس اسناد قرارداد‌های دولتی که توسط وب‌سایت «اینترسپت» بررسی شده، هم زمان با افزایش اخیر شمار نظامیان آمریکایی کشته و مجروح، پنتاگون بی‌سروصدا در پی تأمین خدمات مربوط به رسیدگی به تلفات و امور سردخانه‌ای بوده است.

یک مقام دولتی آمریکا افزایش ۶۰ نفری آمار مجروحان در هفته گذشته را «ترفندی در آمارسازی» خواند و پنتاگون را متهم کرد که هفته‌ها در اعلام آمار نهایی «تعلل» کرده است.