جوان آنلاین: در آستانه هفته دولت، مروری داریم بر دیدار هفتساعته رئیسجمهور با حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب؛ نشستی که در آن مهمترین مسائل اقتصادی، معیشتی، نظامی و شرایط کشور بررسی و بر حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید شد.
در جلسه ۷ ساعته رئیسجمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟
محورهای موضوعی جلسه:
۱. تأمین نیازهای معیشتی مردم
۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیشرو
۳. بررسی تحولات حوزه نظامی
۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»
۵. تعامل اقتصادی با طرفهای خارجی
۶. وضعیت مسکن و اشتغال
۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن
مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای:
«حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلافافکنی»