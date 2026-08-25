جوان آنلاین: در آستانه هفته دولت، مروری داریم بر دیدار هفت‌ساعته رئیس‌جمهور با حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ نشستی که در آن مهم‌ترین مسائل اقتصادی، معیشتی، نظامی و شرایط کشور بررسی و بر حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید شد.

در جلسه ۷ ساعته رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

محور‌های موضوعی جلسه:

۱. تأمین نیاز‌های معیشتی مردم

۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو

۳. بررسی تحولات حوزه نظامی

۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»

۵. تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی

۶. وضعیت مسکن و اشتغال

۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن

مهم‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای:

«حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی»