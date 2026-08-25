کد خبر: 1376141
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۶
سیاست » اخبار کلی

در جلسه ۷ ساعته رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

ظ مروری بر دیدار هفت‌ساعته پزشکیان با رهبر انقلاب و مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست.

جوان آنلاین: در آستانه هفته دولت، مروری داریم بر دیدار هفت‌ساعته رئیس‌جمهور با حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ نشستی که در آن مهم‌ترین مسائل اقتصادی، معیشتی، نظامی و شرایط کشور بررسی و بر حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید شد.

در جلسه ۷ ساعته رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

محور‌های موضوعی جلسه:

۱. تأمین نیاز‌های معیشتی مردم
۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو
۳. بررسی تحولات حوزه نظامی
۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»
۵. تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی
۶. وضعیت مسکن و اشتغال
۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن

مهم‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای:
«حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی»

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور ، مسائل اقتصادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار