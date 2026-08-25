جوان آنلاین: یک مقام کاخ سفید به الجزیره گفت: در حال حاضر هیچ گونه مذاکره یا گفتگویی با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای آن وجود ندارد.

به گزارش مهر، این مقام کاخ سفید در این خصوص بدون اشاره به گزارش تمامی نهاد‌های فعال در عرصه تردد دریایی با طرح ادعایی متوهمانه، مدعی شد: محاصره دریایی (نزدیک بنادر ایران) با قاطعیت و به طور مؤثر اعمال می‌شود؛ تنگه هرمز باز است و مین‌ها پاکسازی شده‌اند!

ادعای این مقام آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تمامی نهاد‌های مرتبط با تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از بسته بودن آن خبر می‌دهند.