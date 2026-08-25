اختصاص یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح مولدسازی در کشور

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی کشور با اشاره به اهمیت طرح مولدسازی در تأمین منابع مالی، اعلام کرد که یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده که سهمیه مربوط به شش ماه نخست سال، به‌موقع محقق می‌شود.

جوان آنلاین: احسان عسگری، روز سه‌شنبه در حاشیه نشست با رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، افزود: تاکنون ۱۷۹ ملک به ارزش حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شده که از روش‌هایی نظیر تهاتر، واگذاری و معاوضه بهره‌گیری شده است.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به عملکرد استان آذربایجان شرقی، تصریح کرد: در این استان نیز ۱۷۴ ملک مازاد برای مولدسازی معرفی شده که تا امروز هشت مورد از آنها به ارزش ۷۷۱ میلیارد تومان به فروش رسیده است. کانون اصلاح و تربیت تبریز و بیمارستان یکهزار تختخوابی این شهر، از جمله پروژه‌های شاخصی هستند که از محل درآمد‌های مولدسازی در این استان اجرا می‌شوند.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان تملیکی پرداخت و یادآور شد: امسال ۶۴ همت برای تعیین‌تکلیف این کالا‌ها هدف‌گذاری شده که نسبت به سال گذشته ۱۲ همت رشد داشته و ارزش فروش نیز متناسب با آن افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: با تسریع در فرایندها، هیچ پرونده کلانی از سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل نشده است که این مهم در سایه همکاری و تعامل سازنده با دادگستری، دادستانی‌ها و سازمان املاک تملیکی میسر شده است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اولویت اصلی طرح مولدسازی را پروژه‌های نیمه‌تمام کشور دانست و گفت: بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیش از یکهزار پروژه وجود دارد که با وجود گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز عملیات اجرایی، حتی به ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی نرسیده‌اند.

وی این وضعیت را نشانه‌ای از نبود توجیه اقتصادی یا وجود موانع حل‌نشده در این پروژه‌ها دانست و افزود: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح ملی و استانی، این طرح‌ها مجدداً ارزیابی می‌شوند؛ چنانچه امکان احیا، واگذاری یا مولدسازی برای آنها وجود داشته باشد، در این مسیر قرار می‌گیرند، در غیر این صورت املاک مرتبط با آنها به فهرست املاک مازاد دولت اضافه خواهند شد.

در این نشست، موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن ابراز رضایت از سطح تعامل میان دادگستری، دادستانی‌ها و سازمان تملیکی استان، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های انسانی و فنی این سازمان تأکید کرد و گفت: برای تأمین امکانات و زیرساخت‌ها، باید توجه ویژه‌ای به تبریز صورت گیرد.