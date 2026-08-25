جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیهای در واکنش به تخریب مقرهای وابسته به سازمان ملل، خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت و اتخاذ تصمیمهایی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه مقرهای این سازمان، از جمله تأسیسات آنروا، شد.
به گزارش ایرنا، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین هدف قرار دادن مقرهای سازمان ملل در سرزمینهای فلسطین اشغالی را «تشدیدی خطرناک» دانست که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که حمله به مقرهای سازمان ملل در سرزمینهای اشغالی فلسطین، نقض جدی قوانین بینالمللی محسوب میشود.
ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه اعلام کرد تحولات جاری در قدس، قلندیا و کرانه باختری به تغییر واقعیت جغرافیایی و جمعیتی سرزمینهای اشغالی کمک میکند.
این نهاد همچنین اقدامات جاری در قدس، قلندیا و کرانه باختری را بخشی از سیاست رژیم صهیونیستی برای تضعیف حضور ملت فلسطین در سرزمینهای خود توصیف کرد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که رسانهها گزارش کردند نظامیان رژیم صهیونیستی تمامی کارکنان حاضر در مؤسسه وابسته به آنروا در نزدیکی اردوگاه قلندیا را از محل خارج کردهاند. شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده است که عملیات برای تخریب این مجمع آغاز شده است.