جوان آنلاین: هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر درحالی برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود.

استقلال ۲ - ۰ سپاهان

این دیدار که در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد با پیروزی ۲ بر صفر آبی پوشان پایتخت همراه بود. در ابتدای این دیدار بازیکنان سابق استقلال مانند آرمین سهرابیان، آرش رضاوند و سید حسین‌حسینی به سمت نیمکت آبی‌ها رفتند که حسینی پس از احوال پرسی با همه بازیکنان با دیدن روزبه پشمی کاپیتان استقلال مسیر خود را تغییر داد و به او دست نداد که این اتفاق به حواشی مشکلات این دو بازیکن با یکدیگر دامن زد. در پایان نیمه نخست، درگیری لفظی بین سامان فلاح و آشورماتوف از استقلال با عارف حاجی عیدی از سپاهان اتفاق افتاد. پس از این موضوع حاجی عیدی، یک حرکت منشوری به سمت هواداران استقلال انجام داد که پس از این دیدار آبی پوشان از او به کمیته انضباطی شکایت کردند. زرد پوشان اصفهان پس از اتمام بازی، از استقلال به علت استفاده غیرقانونی از یاسر آسانی شکایت کردند.

نویدکیا در نشست خبری پس از این دیدار، در انتقاد از عملکرد بازیکنانش گفت: اگر می‌توانستم هر ۱۱ بازیکن را در بین دو نیمه تعویض می‌کردم.

شمس آذر ۱ - ۲ آلومینیوم

در نیمه نخست دیدار آلومینیوم و شمس آذر که با نتیجه ۲ بر یک به سود آلومینیوم پایان رسید، درگیری‌ها آغاز شد که پیروز قربانی سرمریی آلومینیوم به سرعت به سمت رختکن رفت تا درگیر نشود، اما پس از پایان این دیدار اعضای دو تیم در تونل ورزشگاه سردار آزادگان به شدت با هم درگیر شدند که این برخورد با الفاظ رکیک همراه بود. علت به وجود آمدن این موضوع مشاجره بین پیروز قربانی و وحید رضایی سرمربیان دو تیم بود.

تراکتور ۱ - ۰ پرسپولیس

دیدار دو تیم پرسپولیس و تراکتور که همواره حواشی خاص خود را داشته این بار هم بدون اتفاق نبود. این دیدار که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد با پیروزی یک بر صفر تراکتوری‌ها به پایان رسید. شب قبل از این دیدار تی‌تی‌ها (هواداران تراکتور) مقابل هتل محل اقامت سرخ پوشان پایتخت حاضر شدند و با ایجاد سر و صدا برای بازیکنان مزاحمت ایجاد کردند.

در جریان بازی هم، دانیال ایری که با سر و صدای زیاد به پرسپولیس پیوست، با یک دفع توپ اشتباه در دقیقه ۹۰ باعث شکست تیمش شد که مهدی تارتار پس از پایان این دیدار عنوان کرد: بازی دادن به جوانان تاوان هم دارد.

خداداد عزیزی، سرپرست تراکتور پس از پایان این دیدار، در رابطه با درخواست استقلال برای دریافت جام فصل گذشته گفت: وقتی لیگ نیمه تمام مانده است پس قهرمانی هم وجود ندارد. چند دیدار از رقابت‌های فصل قبل باقی مانده است.

گل‌گهر ۳ - ۰ چادرملو اردکان

گل‌گهر سیرجان و چادرملوی اردکان در حالی در هفته سوم لیگ برتر برابر یکدیگر قرار گرفتند که اختلاف میان دو باشگاه بر سر سهمیه حضور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، این مسابقه را به یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته تبدیل کرده بود؛ اختلافی که ریشه آن به تصمیم فدراسیون فوتبال درباره نحوه تعیین نماینده ایران در این رقابت‌ها بازمی‌گردد.

گل‌گهر با هدایت مهدی رحمتی سرمربی جدید خود، موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود. پس از پایان این دیدار رحمتی در نشست خبری پس از بازی، در اعتراض به عدم حضور تعداد نامناسب هواداران در ورزشگاه گفت: تنها دلخوشی مردم فوتبال است. نان که برای خوردن ندارند و سفره‌ها خالی است. تا کی باید این شرایط را داشته باشیم، با این شرایط قول رتبه تک رقمی نمی‌دهم و حتی اگر باشگاه می‌خواهد فرد دیگری را به جای من جایگزین کند مشکلی ندارم. ۲۰ نفر هوادار به چه درد من می‌خورد.

خیبر خرم‌آباد ۲ - ۳ پیکان

فراز کمالوند که دوباره به عنوان سرمربی خیبر بازگشته، در ۳ دیدار اخیر این تیم دو تساوی و یک باخت را مقابل پیکان ثبت کرده که این نتایج باعث شد هواداران خیبر پس از پایان بازی شعار حیا کن، رها کن را علیه او سر بدهند.

همچنین نتایج بازی‌های دیگر هفته سوم به شرح زیر است:

استقلال خوزستان ۱ - ۱ نساجی مازندران

ملوان ۰ - ۱ فجر

ذوب آهن ۱ - ۱ مس شهر بابک

صنعت نفت ۰ - ۳ فولاد