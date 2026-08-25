جوان آنلاین: از خبرگزاری ریانووستی، اسقف اعظم پل ریچارد گالاگر سهشنبه در پایان مذاکرات با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو به خبرنگاران همچنین گفت که «موضع واتیکان همچنان روشن است: این مناقشه (اوکراین) را نمیتوان از طریق نظامی حل کرد؛ باید شرایطی برای کار جدی سیاسی و دیپلماتیک ایجاد شود.»
به گزارش ایرنا، وی افزود: واتیکان آماده است تا هرگونه مساعدتی که برای آن مقدور است، برای حل و فصل مناقشه اوکراین و برقراری صلح در اسرع وقت ارائه کند.
وزیر امور خارجه روسیه نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت که این وزارتخانه گزارشی درباره اقدامات غیرقانونی حکومت کییف علیه کلیسای ارتدوکس اوکراین و شخصیتهای دینی آن تهیه کرده است.
وی افزود: نسخههایی از این گزارش علاوه بر سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا، برای واتیکان نیز ارسال خواهد شد.
لاوروف تصریح کرد: امیدواریم واتیکان در تماسهای خود با اوکراین، اقدامات کییف علیه کلیسای ارتدکس را مورد توجه قرار دهد.
وی همچنین گفت: روسیه حمله تروریستی نیروهای مسلح اوکراین به استاروبیلسک لوهانسک (که منجر به کشته شدن ۲۱ کودک شد) را فراموش نخواهد کرد و برای تحقق عدالت تلاش خواهد کرد.
وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روابط بین مسکو و واتیکان مبتنی بر اعتماد، دوستی و عملگرایی است، گفت: روسیه از واتیکان به خاطر موضع متعادل در قبال مسأله اوکراین قدردانی و بر عزم خود برای همکاری با واتیکان در این زمینه تأکید میکند.
وی ادامه داد: مسکو آماده از سرگیری رایزنیهای سیاسی با واتیکان است.
لاوروف با اشاره به حضور دبیر روابط خارجی واتیکان در باغ الکساندر در نزدیکی کرملین و اهدای تاج گل به مزار سرباز گمنام روسیه گفت: از واتیکان به خاطر احترام به سربازان شوروی کشتهشده و فداکاریهای بزرگ مردم چندملیتی روسیه در مبارزه با نازیسم، قدردانی میکنم.
وی ادامه داد: این امر بهویژه با توجه به تلاشهای فزاینده در اروپا برای تحریف نتایج جنگ جهانی دوم، تحریف تاریخ آن و از همه مهمتر، در شرایطی که نئونازیسم به طور فزایندهای در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله از طریق تحریک حکومت کییف برای ادامه جنگ علیه فدراسیون روسیه، سر بر میآورد، اهمیت دارد.
وزیر امور خارجه روسیه ساعتی قبل در آغاز مذاکرات خود با بلندپایهترین مقام دیپلماتیک واتیکان گفت: از آخرین دیدار ما در پنج سال قبل، تغییرات زیادی در جهان رخ داده است و ما نیاز به ادامه گفتوگوی محرمانه با همه شرکای خود را با چشماندازی برای یافتن راهحلهایی برای تعداد زیادی از مشکلاتی که در دستور کار بینالمللی انباشته شده است، یادآور میشویم.
به نوشته خبرگزاری یورونیوز، گالاگر نخستین مقام عالی واتیکان است که از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین به مسکو سفر میکند..
برنامه این سفر که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، شامل دیدار با نمایندگان کلیسای ارتدوکس روسیه (پاتریارک مسکو) و همچنین جامعه کوچک کاتولیکهای محلی است.
بنا بر این گزارش، این نخستین سفر وی به روسیه از نوامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰)، پیش از آغاز درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) است و در چارچوب سنت دیپلماتیک واتیکان انجام میشود؛ سنتی که بر بیطرفی فعال و خودداری از قطع ارتباط با طرفهای درگیر تأکید دارد.
یورونیوز درادامه نوشت: واتیکان در تلاش است اقدامات بشردوستانهای مانند تبادل اسرا و بازگرداندن کودکان اوکراینی را میان دو طرف برقرارکند و همزمان مذاکرات صلح را امکانسنجی کند. با این حال، روابط دوجانبه حساس است؛ بهویژه به دلیل همسویی کلیسای ارتدوکس و پاتریارک «کریل» با کرملین.
ماتئو زوپی فرستاده واتیکان به اوکراین، در ژوئیه (تیرماه) به کییف سفر کرد، پیام همبستگی پاپ «لئو چهاردهم» را اعلام و با اسیران روس دیدار کرد. تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به چهار سال و نیم درگیری در اوکراین متوقف شده و دو طرف در هفتههای اخیر حملات خود را تشدید کردهاند که به افزایش تلفات غیرنظامیان انجامیده است.
گالاگر تنها چهره واتیکان در مسیر مسکو نیست. ایوان سولتانوسکی سفیر روسیه در واتیکان اعلام کرده است مسکو در حال آمادهسازی دعوت جدیدی از کاردینال ماتئو ماریا زوپی است؛ شخصیتی که پیشتر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خورشیدی) به مسکو سفر کرده بود. به گفته وی، این سفر جدید ممکن است در ماه سپتامبر (نیمه شهریور تا اوایل مهر) انجام شود.