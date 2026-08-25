مسکو: گزارش پاریس درباره دخالت ادعایی روسیه در انتخابات کذب است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارش مقامات فرانسوی در مورد دخالت ادعایی روسیه در انتخابات، یک دروغ دیگر ضدروسی است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مقامات فرانسه در تلاشند از روسیه تصویری از یک دشمن بسازند و شکست هایشان را به گردن مسکو بیندازند.

واکنش ماریا زاخارووا به گزارش ادعایی یک مقام فرانسوی است که پیشتر مدعی تلاش‌های مسکو برای دخالت در انتخابات آتی پاریس شده بود.