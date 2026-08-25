قطر خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهدات در غزه شد

جوان آنلاین: «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر، امروز سهشنبه در کنفرانس خبری خود از جامعه بینالمللی خواست برای اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره نوار غزه بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند.
به گزارش تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به توافق آتشبس در غزه تأکید کرد که حماس به تمام تعهدات خود در چارچوب نقشه راه عمل کرده و اکنون نوبت اسرائیل است که به تعهدات خود پایبند باشد.
الانصاری همچنین اعلام کرد که قطر برای مقابله با خشونت رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، با جامعه بینالمللی هماهنگی کامل دارد.
اظهارات ماجد الانصاری در حالی مطرح میشود که قطر طی سالهای اخیر نقش محوری در میانجیگری میان رژیم صهیونیستی و حماس ایفا کرده است. دوحه بهعنوان یکی از سه میانجیگر اصلی (بههمراه مصر و آمریکا) در مذاکرات آتشبس غزه حضور داشته و با وجود فراز و نشیبهای فراوان، همواره بر ضرورت تداوم گفتوگو برای دستیابی به راهحل سیاسی تأکید کرده است.