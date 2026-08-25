جوان آنلاین: رویترز در گزارشی نوشت پیشنهاد صلح دونالد ترامپ به کیم جونگ اون رئیس کره شمالی به قیمت از دست دادن یک متحد دیرینهاش در آسیا، در لحظهای حساس برای روابط امنیتی آمریکا در این قاره مطرح شده است، در حالی که شرکای آمریکا در آسیا از ژاپن گرفته تا هند، میزان اتکا به واشنگتن را ارزیابی میکنند.
به گزارش تسنیم، مقامات دولتی و کارشناسان امنیتی اظهار کردند تصمیم ترامپ به لغو رزمایش نظامی با کره جنوبی در هفته گذشته، که ترامپ آن را اقدامی خصمانه علیه پیونگ یانگ نامیده بود، این نگرانی را تقویت کرد که غیرقابل پیش بینی بودن ترامپ ممکن است متحدانی را که سالها صلح را در منطقه حفظ کردهاند، تحت فشار قرار دهد.
جرمی چان تحلیلگر ارشد و دیپلمات سابق آمریکا در ژاپن و چین در این باره گفت: این تصمیم ترامپ، به طور حتم، تردیدها در منطقه درباره تعهدات امنیتی آمریکا را افزایش میدهد.
چند روز قبل دونالد ترامپ گفت: این واقعیت که من با کیم جونگ اون خوب کنار میآیم، موضوع خوبی است. من با رئیس کره شمالی امسال دیدار خواهم کرد.
اما کیم یو جونگ، خواهر رئیس کره شمالی گفت: از تماس اخیر بین سران آمریکا و کره شمالی اطلاعی ندارم.
در عین حال، روزنامه وال استریت ژورنال، خبر داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در روزهای اخیر تلاشهای تازهای را برای برقراری تماس و حتی برگزاری ملاقات حضوری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، آغاز کرده است.
علاوه بر این، سئول اعلام کرد آمریکا رزمایش بزرگ مشترک آبی-خاکی را که قرار بود ماه آینده برگزار شود، به دلیل محدودیتهای این کشور در توانایی اعزام نیرو برای جنگ علیه ایران لغو کرده است.
هان سونگجون، سخنگوی تفنگداران دریایی کرهجنوبی در نشست خبری گفت: نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده در ماه ژوئن به نیروهای ما رسماً اعلام کرد که توانایی آن برای اعزام نیرو در جریان رزمایش امسال سانیونگ به دلیل اوضاع خاورمیانه محدود خواهد بود.
در عین حال یک مقام کاخ سفید در پاسخ به این نگرانیها گفت: رئیس جمهور ترامپ از عقب نشینی متحدان آمریکا از جنگ علیه ایران، ناامید شده و به وضوح این موضوع را روشن کرده که بسیاری از این کشورها باید برای دفاع از خود هزینه بیشتری پرداخت کنند.
یک منبع مطلع از موضوعات بین آمریکا و کره جنوبی اظهار کرد ترامپ مایل به ازسرگیری مذاکرات با کره شمالی و تضمین پیروزی در عرصه بین المللی برای مقابله با نبرد نامحبوبش با ایران است.
وزیر دفاع سابق ژاپن در یک برنامه خبری تلویزیونی در این باره گفت: تلاش ترامپ برای دیدار با کیم که تاکنون با پاسخ ناامیدکننده پیونگ یانگ روبهرو شده، ممکن است کره شمالی را جسورتر کند. چنین رویکردی برای توکیو بسیاردردسرساز است.
ژاپن نگران است که همزمان با آغاز مذاکرات دشوار امنیتی، این کشور نیز خود را در تیررس ترامپ ببیند؛ تایوان با نگرانی نشست قریبالوقوع ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، را زیر نظر دارد و هند نیز بیش از پیش درباره جایگاه خود در محاسبات راهبردی واشینگتن دچار تردید شده است.
آنچه بیش از همه مقامهای ژاپنی را نگران میکند، رویکرد ترامپ در آستانه آغاز مذاکرات توکیو و واشینگتن درباره میزان سهم ژاپن از هزینههای میزبانی نیروهای آمریکایی است؛ نیروهایی که بزرگترین استقرار نظامی برونمرزی آمریکا را تشکیل میدهند.
یک مقام ارشد دولت ژاپن که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت: ژاپن خود را برای این احتمال آماده میکند که ترامپ بدون هشدار قبلی خواستار افزایش چشمگیر این پرداختها شود؛ افزایشی که پذیرفتن آن از نظر سیاسی دشوار خواهد بود.
تحلیلگران میگویند ترامپ همچنین میتواند از رزمایشهای نظامی آینده آمریکا و ژاپن در ماه اکتبر به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
مقامهایی در واشینگتن و توکیو گفتند انتظار ندارند این رزمایشها محدود شوند، هرچند هشدار دادند که ترامپ ممکن است هر لحظه نظرش را تغییر دهد.
این رزمایشها که شمشیر برنده نام دارند، ممکن است همین حالا نیز در مقایسه با دوره مشابه خود در سال ۲۰۲۴ در مقیاس کوچک تری برگزار شوند؛ زیرا بخشی از تجهیزات و نیروهای آمریکایی به درگیری با ایران اختصاص یافتهاند.
همچنین خروج ناو تحت فشار «یواساس آبراهام لینکلن» از منطقه و جایگزینی آن با ناو «یواساس جرج واشینگتن» نگرانیهایی ایجاد کرده است مبنی بر اینکه بازدارندگی آمریکا در برابر چین در حال تضعیف شدن است.
الـبریج کولبی، رئیس سیاست گذاری پنتاگون، در جریان سفرش به آسیا در این ماه گفت: همکاری با متحدان برای تضمین آمادگی رزمی در امتداد منطقهای موسوم به زنجیرهٔ نخست جزایر، که از ژاپن تا فیلیپین امتداد دارد، یکی از اولویتهای واشینگتن است.
علاوه بر این، در هیچ جا نگرانیها درباره افزایش فشار نظامی چین به اندازه تایوان، این جزیره دارای حکومت دموکراتیک که پکن آن را متعلق به خود میداند، شدید نیست.
ترامپ برای حفظ روابط دوستانه و آتشبس تجاری شکننده با شی جین پینگ، تایید یک بسته ۱۴ میلیارد دلاری فروش تسلیحات به تایپه را به تعویق انداخته است.
همزمان با آماده شدن ترامپ برای دور تازهای از دیدارهای سران با شی جین پینگ در واشینگتن در ماه آینده، مقامهای تایپه میگویند انتظار دارند واشینگتن، دستکم، فروش تسلیحات را به بخشهای کوچک تری تقسیم کند تا از ناراحت کردن بیش از حد پکن جلوگیری شود.
در همین حال، یک هواپیمای نیروی دریایی آمریکا نیز روز جمعه از تنگه تایوان عبور کرد؛ اقدامی که ایالات متحده آن را نشانه «تعهد خود به منطقه هند-اقیانوس آرام آزاد و باز» توصیف کرد.
تحلیلگران امنیتی میگویند اقدامات اخیر ترامپ همچنین اعتماد هند را متزلزل کرده است؛ کشوری که آمریکا با این رویکرد خطر هدر دادن سالها تلاش برای نزدیکتر کردن دهلینو به خود، بهعنوان وزنهای در برابر روسیه و چین، را به جان خریده است.
این تحولات پس از تصمیم پنتاگون در ماه ژوئن برای تغییر نام ستاد نظامی آمریکا در آسیا از «فرماندهی هند-اقیانوس آرام» به «فرماندهی اقیانوس آرام» نیز رخ داده است؛ اقدامی که به گفتهٔ برخی تحلیلگران، نشان میدهد هند دیگر از نظر راهبردی برای واشینگتن اهمیت سابق را ندارد.
پنتاگون وجود چنین تغییری را رد کرده است. با این حال، تعرفههای سنگین ترامپ بر صادرات هند و ادعاهای مکرر او مبنی بر اینکه در برقراری آتش بس میان هند و پاکستان میانجیگری کرده، پیشتر نیز دهلینو را خشمگین کرده بود. به گفتهٔ دو منبع هندی مطلع از موضوع، مقامهای این کشور اکنون در زمینه تعهد به قراردادهای دفاعی بلندمدت با واشینگتن بسیار، بسیار محتاط هستند.
گفتنی است ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده بود که آخرین آنها در سال ۲۰۱۹ در منطقه مرزی دو کره برگزار شد. اکنون پس از گذشت چندین سال، وی بار دیگر دیپلماسی شخصی و مستقیم با پیونگیانگ را در دستور کار قرار داده است.