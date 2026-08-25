جوان آنلاین: از سی بی سی، دولت کانادا قرار است امروز سهشنبه، جزئیات اقدامات متقابل خود در برابر تعرفههای آمریکا و برنامههای جدید حمایت از کارگران و شرکتهای کانادایی را اعلام کند.
به گزارش ایرنا، فرانسوا-فیلیپ شامپاین وزیر دارایی، ملانی جولی وزیر صنعت، پتی هاجو وزیر اشتغال و ایوان سولومونوزیر هوش مصنوعی کانادا، در این نشست خبری حضور خواهند داشت.
منابع آگاه به شبکه سیبیسی گفتهاند کالاهایی که مشمول تعرفههای تلافیجویانه کانادا خواهند شد، طیف متنوعی دارند و برای بسیاری از آنها جایگزینهای تولید داخل کانادا در دسترس است. این موضوع نشان میدهد اتاوا قصد دارد به جای اعمال تعرفههای گسترده و صرفاً مشابه با اقدامات واشنگتن، فشار اقتصادی هدفمندتری ایجاد کند.
مارک کارنی نخستوزیر کانادا، پیشتر گفته بود اتاوا ممکن است از رویکرد «دلار به دلار» در اعمال تعرفههای تلافیجویانه فاصله بگیرد و اقدامات هدفمندتری را برای محافظت از کارگران و کسبوکارهای کانادایی در پیش بگیرد.
افزایش تهدیدهای ترامپ
دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر لحن تندی علیه کانادا در پیش گرفت و تهدید کرد تعرفه آمریکا بر خودروها، قطعات خودرو و فولاد کانادا از اول ژانویه به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
کارنی در واکنش به این تهدیدها گفت افزایش تعرفههای آمریکا «تعجبآور نیست» و آنها را «تعرفههای غیرموجه» خواند.
ترامپ همچنین در تازهترین اظهارات خود مارک کارنی را به دروغگویی برای کسب حمایت سیاسی متهم کرد. او مدعی شد نخستوزیر کانادا درباره تأثیر توافق تجاری پیشنهادی آمریکا بر زبان فرانسوی در کانادا اطلاعات نادرستی ارائه کرده است.
احتمال اقدامات تلافیجویانه گستردهتر
در کانادا، داگ فورد نخستوزیر انتاریو، اعلام کرده است اقداماتی مانند اعمال هزینه اضافی بر صادرات برق به آمریکا یا محدود کردن دسترسی این کشور به مواد معدنی حیاتی انتاریو، همچنان روی میز است.
اما دنیل اسمیت نخستوزیر آلبرتا، صراحتاً هرگونه اختلال در صادرات نفت و گاز به آمریکا را بهعنوان اقدام متقابل رد کرده است.
دولت کانادا همچنین اعلام کرده است که قصد ندارد برای بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن عجله کند.
دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و مسئول مذاکرات با آمریکا، گفته است اتاوا تنها در صورتی به مذاکرات بازخواهد گشت که توافقی «قابلاجرا و اقتصادی» برای بخشهای کلیدی مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و محصولات جنگلی روی میز باشد.
لبلان فاش کرده است که مذاکرات در روزهای پایانی به توافق نزدیک شده بود، اما در آخرین لحظات اختلافات جدیدی درباره نحوه اعمال تعرفه بر محتوای خودروهای کانادایی، محصولات مشتقشده از فولاد و آلومینیوم و همچنین حق کانادا برای انعقاد توافقهای تجاری با سایر کشورها ایجاد شد.
هشدار درباره طولانی شدن جنگ تجاری
بری اپلتون وکیل تجارت بینالملل و مشاور سابق دولتهای بریتیشکلمبیا و انتاریو در مذاکرات نفتا، پیشبینی کرده است که ازسرگیری مذاکرات ممکن است ماهها طول بکشد.
او هشدار داده است که آمریکا ممکن است علاوه بر تعرفهها، از موانع غیرتعرفهای نیز برای افزایش فشار بر کانادا استفاده کند.
در همین حال، صنعت چوب کانادا نیز از پیامدهای تعرفهها آسیب دیده است. انجمن محصولات جنگلی کانادا میگوید تعرفههای آمریکا نهتنها صادرات چوب خام، بلکه محصولاتی مانند تخته فیبر، نئوپان، بستهبندیهای کاغذی و محصولات چوبی فرآوریشده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
این انجمن هشدار داده است که تعرفهها هزینه ساختوساز در آمریکا را افزایش داده و ممکن است باعث کاهش قابل توجه خرید محصولات کانادایی از سوی مشتریان آمریکایی شود.
در میانه این تنشها، اختلاف لفظی میان ترامپ و داگ فورد نیز شدت گرفته است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود به فورد حمله کرد و فورد نیز در پاسخ، رئیسجمهور آمریکا را «بازنده» و «دیکتاتور» خواند و گفت انتاریو برای مقابله با تعرفهها آماده است.