ژنرال لبنانی: ایران هرگز از حمایت حزب الله دست بر نخواهد داشت

یک کارشناس لبنانی مسائل نظامی و راهبردی گفت که ایران همچنان برگ برنده‌های زیادی در منطقه دارد و هرگز از حمایت حزب الله دست بر نخواهد داشت.

جوان آنلاین: «یعرب صخر»، سرتیپ بازنشسته لبنانی و کارشناس مسائل نظامی و راهبردی لبنانی تأکید کرد که تهران همچنان برگ‌های برنده‌ای در سطح منطقه دارد که برجسته‌ترین آن‌ها متحدانش هستند.

به گزارش مهر، صخر که به مواضع ضدایرانی و ضدحزب‌الله مشهور است، اظهار داشت که رویکرد آمریکا در قبال ایران با توجه به گزینه‌های متعدد مطرح از جمله فشار نظامی، مذاکره، تشدید تحریم‌ها و محاصره همچنان مبهم است.

وی گفت که بعید است محاصره بتواند به تغییر نظام منجر شود؛ زیرا تهران همچنان از وسعت مرزهای زمینی خود و روابطش با تعدادی از کشورهای همسایه بهره می‌برد.

صخر در مورد آینده روابط ایران و حزب‌الله، گفت که تجربه گذشته نشان داده که تهران ممکن است آماده دادن امتیاز در برخی پرونده‌ها باشد، اما به‌ سادگی متحدان خود در منطقه را رها نمی‌کند.

وی توضیح داد که جنبش انصارالله در یمن، حشد الشعبی در عراق و حزب‌الله در لبنان، خطوط دفاع پیشرفته ایران برای تامین منافع منطقه‌ای‌ آن هستند. وی افزود که حزب‌الله جایگاه ویژه‌ای در محور مقاومت دارد، چرا که اهمیتی حیاتی در دسترسی به شرق مدیترانه دارد.

این کارشناس لبنانی بدون اشاره به انفعال و سکوت مرگبار دولت لبنان در خصوص وضعیت جنوب این کشور، گفت که رژیم صهیونیستی اخیراً سلطه خود را در داخل اراضی لبنان به‌ شدت گسترش داده است.

وی افزوده که تل آویو پیش از این، تنها پنج نقطه در جنوب را در کنترل داشت، اما طبق ارزیابی او، اکنون حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع را به صورت مستقیم تحت کنترل دارد و مناطق دیگری نیز تحت آتش آن قرار دارند.

این ژنرال لبنانی با توجیه تلویحی اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان افزود که تل آویو در حال تلاش برای ایجاد مناطق حائل یا امن در لبنان، مشابه مناطق دیگر در منطقه است تا شاید بتواند مخاطرات امنیتی در مرزهایش را کاهش دهد.