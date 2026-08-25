تداوم وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک در تهران

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، طی این مدت در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال گرد و خاک و در ارتفاعات استان بهویژه مناطق بالادست گاهی رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.
آسمان تهران فردا (۴ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۵ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.