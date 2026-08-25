جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۴۳۱ نفر شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۳۷ نفر مجروح شدند.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۹ شهید و ۳۶ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

از مجموع شهدای ثبت‌ شده در این مدت، ۶ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند، ۲ نفر بر اثر شدت جراحات قبلی و پیکر یک شهید نیز به تازگی از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۹۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۲۹۶ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۴ شهید از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۴۳۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۴۳۷ نفر رسیده است.