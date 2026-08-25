ونزوئلا از ۶۵۰۹ کشته در اثر دو زلزله‌ قدرتمند که دو ماه پیش این کشور را لرزاند، خبر داد.

جوان آنلاین: دولت موقت ونزوئلا از ۶۵۰۹ کشته در اثر دو زلزله‌های قدرتمند که دو ماه پیش این کشور آمریکای جنوبی را لرزاند، خبر داد.

به گزارش مهر، زمین‌لرزه‌های ۷.۲ و ۷.۵ ریشتری در ۲۴ ژوئن، ایالت ساحلی لا گوآرا را ویران کرد و حداقل ۱۹۰ ساختمان در آنجا فرو ریخت. آمار قبلی تلفات ۶۴۳۸ نفر بود.

تلاش‌ها برای یافتن اجساد زیر آوار در لا گوآرا ادامه دارد، جایی که هزاران نفر از مردم به دلیل زلزله بی‌خانمان شده‌اند و در اردوگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. دولت موقت هنوز تعداد مفقودان پس از فاجعه را فاش نکرده است.

مقامات می‌گویند که ۳۳۵ خانه برای قربانیان زلزله فراهم کرده‌اند و متعهد شده‌اند که تا پایان سال ۴۰۰۰ خانه فراهم کنند.