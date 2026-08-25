کد خبر: 1376041
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
سیاست » اخبار کلی

هشدار قاطع ارتش به تکفیری‌ها؛ به مرزهای ایران نزدیک نشوید

جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش به گروهک‌های تکفیری وعناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرزها هشدار داد: مرزهای ایران خط قرمز است و هرگونه تحرک، شرارت واقدام علیه آن با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در جریان بازدید از مناطق مرزی شمال‌شرق کشور و بررسی میزان آمادگی رزمی، توان دفاعی و نحوه استقرار یگان‌های این نیرو در مرزها، گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از اشراف اطلاعاتی کامل، تمامی تحرکات دشمن در آن‌سوی مرزها را به‌صورت شبانه‌روزی رصد و پایش می‌کند.

به گزارش مهر، وی افزود: این اشراف اطلاعاتی موجب شده است تا طرح‌های عملیاتی رزم زمینی دشمن پیش از هرگونه اقدام مؤثر، شناسایی و خنثی شود و دشمن نتواند اهداف خود را در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آمادگی بالای یگان‌های این نیرو در مرزهای شمال‌شرق کشور تصریح کرد: استقرار یگان‌های متحرک هجومی و واکنش سریع در مرزها، در کنار آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح، موجب ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات دشمن شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی ادامه داد: امروز تمامی ظرفیت و توان یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور، در خدمت تأمین امنیت، صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هرگونه تهدید قرار دارد و اجازه نخواهیم داد هیچ دشمنی امنیت مرزنشینان عزیز و مردم ایران اسلامی را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به عملکرد نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی اخیر در حوزه پهپادی گفت: نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است و در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز با به‌کارگیری پهپادهای تهاجمی «آرش»، اهداف و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در منطقه را با دقت مورد اصابت قرار داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با هشدار به گروهک‌های تکفیری و عناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرزها که درصدد ایجاد ناامنی و انجام اقدامات تروریستی در نزدیکی مرزهای کشور هستند، خاطرنشان کرد: هرگونه تحرک، شرارت و اقدام علیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: در صورت هرگونه تجاوز و تعدی، تمامی مواضع و پایگاه‌های عوامل تهدیدکننده امنیت کشور، در تیررس توان پهپادی و توپخانه‌ای یگان‌های نیروی زمینی ارتش قرار خواهد داشت و پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه تهدید، سریع، دقیق و پشیمان‌کننده خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تجهیز یگان‌های نیروی زمینی ارتش به تسلیحات و تجهیزات نوین گفت: امروز نیروی زمینی ارتش در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارد و با بهره‌گیری از تجهیزات و تسلیحات جدید، متناسب با هر نوع تهدید، طرح و برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با دشمن در اختیار دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان تأکید کرد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است و هرگونه تجاوز و تعدی به خاک مقدس ایران اسلامی، با پاسخی قدرتمندتر از گذشته مواجه خواهد شد.

برچسب ها: امیر جهانشاهی ، نیروی زمینی ارتش ، تکفیری‌ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار