جوان آنلاین: رسانهها گزارش کردند نظامیان رژیم صهیونیستی تمامی کارکنان حاضر در مؤسسه وابسته به آنروا در نزدیکی اردوگاه قلندیا را از محل خارج کردهاند. شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده است که عملیات برای تخریب این مجمع آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با دفاع از این اقدام، مدعی شد که «حاکمیت، حرف نیست بلکه عمل است».
وی در ادامه اتهامات خود علیه این نهاد بینالمللی مدعی شد که کارکنان آنروا در «فعالیتهای تروریستی» دست داشتهاند و به زعم او، «جایی برای این آژانس در قدس و در رژیم صهیونیستی وجود ندارد».
این اقدام که با یورش مستقیم وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به این مقر همراه بود، در راستای سیاستهای فشار این رژیم علیه فعالیتهای نهادهای بینالمللی در مناطق فلسطینی صورت گرفته است.