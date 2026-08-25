کد خبر: 1376036
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳
سیاست » اخبار کلی

نشست علنی سوم شهریور مجلس برگزار شد/ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

مجلس نشست علنی امروز مجلس به ریاست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مورد بررسی قرار گرفت.

جوان آنلاین: نشست علنی امروز (سه‌شنبه سوم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب رییس مجلس، رأس ساعت ۹ صبح به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش مهر، روح الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور

-گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نفوذ دشمن ، روح الله متفکرازاد
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