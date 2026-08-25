کد خبر: 1376032
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹
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دستگیری ۲۵۵ سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند سرقت در تهران

سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۲۵۵ سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند سرقت در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان در پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به اقدامات پلیس برای تأمین امنیت پایتخت اظهار داشت: در روزهای پس از جنگ، همه توان پلیس برای گشت‌زنی و تأمین امنیت شهروندان به کار گرفته شد و مأموران در شرایط مختلف، حتی در خودرو، پیاده‌رو و کنار خیابان، در حال خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مردم بودند.

به گزارش مهر، وی افزود: تعدادی از شهروندان تهرانی که در جریان جنگ از تهران خارج شده بودند، پس از بازگشت اعلام کردند که تصور می‌کردند با خانه‌ها و مغازه‌های سرقت‌شده مواجه شوند، اما مشاهده کردند که اموال و اماکن آنها در امنیت بوده و شرایط عادی برقرار است.

کاهش ۶۸ درصدی جرایم در ایام پس از جنگ

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به همراهی مردم با پلیس در ایست‌های بازرسی گفت: در این ایام، مراجعه و گزارش جرایم در این حوزه نسبت به شرایط عادی و حتی روزهای تعطیل، ۶۸ درصد کاهش داشت و با همکاری مردم در ایست‌های بازرسی، توفیقات خوبی در حوزه مبارزه با سرقت به دست آمد.

محمدیان ادامه داد: همکاران پلیس در شرایط سخت و با وجود آسیب‌هایی که به برخی مقرهای انتظامی وارد شده بود، همچنان پای کار بودند و مأمورانی که مقرهای آنها در جریان جنگ هدف حمله قرار گرفته و تخریب شده بود نیز در محل‌های موقت و با وجود گرمای هوا به خدمت‌رسانی و تأمین امنیت مردم ادامه دادند.

وی با اشاره به شهدای پلیس در جریان جنگ گفت: بخش قابل توجهی از شهدای ما در حین انجام مأموریت، مقابل مقرهای انتظامی، هنگام گشت‌زنی یا در ایست‌های بازرسی به شهادت رسیدند تا امنیت مردم پایدار بماند.

تأکید بر تقویت ارتباط پلیس آگاهی با رسانه‌ها

محمدیان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی اقدامات پلیس گفت: از نخستین روزهای مسئولیت سرهنگ خدایی بر ضرورت ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه و مجموعه‌های اطلاع‌رسانی تأکید کردم، چرا که اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در افزایش احساس امنیت مردم داشته باشد.

وی افزود: لازم است اخبار و دستاوردهای پلیس از طریق مراجع رسمی و سخنگوی پلیس در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و فرماندهان و مسئولان نیز حضور بیشتری در رسانه‌ها داشته باشند تا مردم هم از اقدامات پلیس آگاه شوند و هم اخبار موفقیت‌ها و کشفیات پلیس موجب افزایش امید و احساس امنیت آنها شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به نقش رسانه‌ها در شناسایی اموال مسروقه خاطرنشان کرد: در گذشته شهروندی با مشاهده تصویری از کالای سرقت‌شده در یک خبر تلویزیونی، به پلیس مراجعه کرد و با ارائه مستندات اعلام کرد که آن کالا متعلق به اوست. همین موضوع به اثبات سرقت و شناسایی بخشی از اموال وی کمک کرد. این نمونه نشان می‌دهد ارتباط دوسویه میان پلیس و رسانه‌ها می‌تواند در کشف جرم و بازگرداندن اموال مردم مؤثر باشد.

دستگیری ۲۵۵ سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند

محمدیان در ادامه با اشاره به نخستین طرح گسترده پلیس آگاهی تهران بزرگ در دوره مسئولیت سرهنگ خدایی گفت: با وجود همه سختی‌های کاری، اقدامات انجام‌شده در این طرح قابل توجه است و مجموعاً ۲۵۵ نفر سارق و مالخر در قالب ۵۶ باند دستگیر شده‌اند.

وی افزود: این باندها در حوزه‌های مختلف از جمله سرقت منزل، سرقت مغازه، جعل، کلاهبرداری، سرقت موبایل و سایر جرایم فعالیت داشتند و شناسایی آنها پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کارهای تخصصی و پنهانی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اهمیت برخورد با مالخران گفت: معتقدم اگر مالخر، مال سرقتی یا مشکوک به سرقت را خریداری نکند، چرخه سرقت قطع خواهد شد. بنابراین برخورد با مالخران و افرادی که زمینه فروش و گردش اموال مسروقه را فراهم می‌کنند، در کنار دستگیری سارقان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان بر تداوم اقدامات تخصصی پلیس آگاهی برای شناسایی باندهای سرقت، کشف اموال مسروقه و برخورد با سارقان و مالخران تأکید کرد.

برچسب ها: سردار عباسعلی محمدیان ، دستگیری اشرار ، فرمانده انتظامی تهران
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