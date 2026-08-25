معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب، با قدردانی از مرجعیت دینی نجف اشرف و مردم عراق، حضور گسترده مردم این کشور در مراسم تشییع و تدفین شهید آیت‌الله خامنه‌ای را حماسه‌ای تاریخ توصیف کرد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی در آیین بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بغداد اظهار کرد: از مرجعیت دینی نجف اشرف، به‌ویژه آیت‌الله سیدعلی سیستانی، و همچنین مردم عراق صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

به گزارش مهر، وی افزود: مردم عراق با حضور پرشکوه خود در مراسم تشییع، حماسه‌ای تاریخی در همبستگی اسلامی و مردمی ثبت کردند و جلوه‌ای ماندگار از پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و عراق به نمایش گذاشتند.

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روابط عمیق دو ملت ایران و عراق گفت: علاقه و مهر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به ملت عراق، حقیقتی غیرقابل‌انکار است.

قمی ادامه داد: پیوند میان دو کشور، به دلیل ریشه‌های عمیق تمدنی و پیوندهای اعتقادی، با روابط ایران با هر کشور دیگری متفاوت است و این ارتباط از عمق و استحکام ویژه‌ای برخوردار است.