جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی در آیین بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین شهید آیتالله سیدعلی خامنهای در بغداد اظهار کرد: از مرجعیت دینی نجف اشرف، بهویژه آیتالله سیدعلی سیستانی، و همچنین مردم عراق صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.
به گزارش مهر، وی افزود: مردم عراق با حضور پرشکوه خود در مراسم تشییع، حماسهای تاریخی در همبستگی اسلامی و مردمی ثبت کردند و جلوهای ماندگار از پیوند عمیق میان ملتهای ایران و عراق به نمایش گذاشتند.
معاون امور بینالملل دفتر رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روابط عمیق دو ملت ایران و عراق گفت: علاقه و مهر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به ملت عراق، حقیقتی غیرقابلانکار است.
قمی ادامه داد: پیوند میان دو کشور، به دلیل ریشههای عمیق تمدنی و پیوندهای اعتقادی، با روابط ایران با هر کشور دیگری متفاوت است و این ارتباط از عمق و استحکام ویژهای برخوردار است.