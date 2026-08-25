بازداشت افسر آمریکایی که خواستار استیضاح ترامپ شد

یک افسر آمریکایی که از ترامپ انتقاد کرده و خواستار استیضاح او شده بود، بازداشت و با اتهامات نظامی روبرو شد.

جوان آنلاین: سرگرد جیسون واتسون، افسر نیروی هوایی آمریکا که علناً از دونالد ترامپ انتقاد کرده و خواستار استیضاح او شده بود، با ۱۰ فقره اتهام نظامی روبه‌رو شده است.

سی‌ان‌ان گزارش داد این اتهامات شامل سه مورد اظهارات تحقیرآمیز درباره رئیس‌جمهور، پنج مورد نافرمانی از دستورات و دو مورد رفتار ناشایست برای یک افسر است.

واتسون که پیش‌تر در اعتراض به ترامپ با یونیفرم نظامی مقابل کنگره آمریکا حاضر شده بود، اکنون در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برد. اتهام مربوط به اظهارات تحقیرآمیز علیه رئیس‌جمهور از موارد بسیار نادر در قوانین نظامی آمریکا محسوب می‌شود. ۳ فقره اتهام ایراد اظهارات تحقیرآمیز علیه ترامپ شامل مصاحبه ماه ژوئن او با یک نشریه دفاعی و مصاحبه ۱۷ اوت وی با سی‌ان‌ان است. او در این مصاحبه‌ها این اظهارات را بیان کرده بود.

این افسر آمریکایی ابتدا در ماه جولای هنگامی که در اعتراض به ترامپ با یونیفرم نظامی مقابل کنگره آمریکا حاضر شده بود، بازداشت شد. وی سپس بار دیگر هفته گذشته و چند روز پس از انتقاد از ترامپ در مصاحبه با سی‌ان‌ان دستگیر شد.

واتسون در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود ترامپ نه تنها یک رئیس جمهور شکست خورده است، بلکه قانون اساسی را نیز نقض می‌کند، قوانین را می‌شکند، فاسد است و مردم آمریکا را می‌کشد.

اتهامات نافرمانی از دستورات علیه واتسون حاکی از آن است که او مقررات وزارت دفاع را نقض کرده؛ مقرراتی که نیروهای نظامی را از اظهارنظر در حمایت از اهداف جناحی منع می‌کند.

همچنین ادعا شده است که او در یک کنفرانس خبری در ساختمان کنگره، «به‌طور غیرمجاز» یونیفرم خود را پوشیده، با سفر به واشینگتن دی‌سی مقررات مربوط به مرخصی را نقض کرده و صبح روز پس از مصاحبه‌اش با شبکه سی‌ان‌ان، از پوشیدن یونیفرم برای حضور در محل کار خودداری کرده است.

هنوز مشخص نیست که آیا پروندهٔ واتسون برای محاکمه ارجاع خواهد شد یا نه، و در صورت ارجاع، آیا این محاکمه در دادگاه نظامی ویژه برگزار می‌شود یا دادگاه نظامی عمومی. دادگاه‌های نظامی ویژه تقریباً معادل دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم سبک هستند، در حالی که دادگاه‌های نظامی عمومی مشابه دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم سنگین‌اند و می‌توانند مجازات‌های شدیدتری صادر کنند.

نیروی هوایی آمریکا تاکنون در این باره اظهارنظر نکرده است. اما سخنگوی نیروی هوایی در بیانیه‌ای گفت: واتسون بی‌گناه فرض می‌شود و افزود که منطقهٔ نیروی هوایی واشنگتن در صورتی بر محاکمه او نظارت خواهد کرد که پرونده‌اش به دادگاه نظامی عمومی ارجاع شود.