کد خبر: 1376029
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

بازداشت افسر آمریکایی که خواستار استیضاح ترامپ شد

استیضاح یک افسر آمریکایی که از ترامپ انتقاد کرده و خواستار استیضاح او شده بود، بازداشت و با اتهامات نظامی روبرو شد.

جوان آنلاین: سرگرد جیسون واتسون، افسر نیروی هوایی آمریکا که علناً از دونالد ترامپ انتقاد کرده و خواستار استیضاح او شده بود، با ۱۰ فقره اتهام نظامی روبه‌رو شده است.

سی‌ان‌ان گزارش داد این اتهامات شامل سه مورد اظهارات تحقیرآمیز درباره رئیس‌جمهور، پنج مورد نافرمانی از دستورات و دو مورد رفتار ناشایست برای یک افسر است.

واتسون که پیش‌تر در اعتراض به ترامپ با یونیفرم نظامی مقابل کنگره آمریکا حاضر شده بود، اکنون در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برد. اتهام مربوط به اظهارات تحقیرآمیز علیه رئیس‌جمهور از موارد بسیار نادر در قوانین نظامی آمریکا محسوب می‌شود. ۳ فقره اتهام ایراد اظهارات تحقیرآمیز علیه ترامپ شامل مصاحبه ماه ژوئن او با یک نشریه دفاعی و مصاحبه ۱۷ اوت وی با سی‌ان‌ان است. او در این مصاحبه‌ها این اظهارات را بیان کرده بود.

این افسر آمریکایی ابتدا در ماه جولای هنگامی که در اعتراض به ترامپ با یونیفرم نظامی مقابل کنگره آمریکا حاضر شده بود، بازداشت شد. وی سپس بار دیگر هفته گذشته و چند روز پس از انتقاد از ترامپ در مصاحبه با سی‌ان‌ان دستگیر شد.

واتسون در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود ترامپ نه تنها یک رئیس جمهور شکست خورده است، بلکه قانون اساسی را نیز نقض می‌کند، قوانین را می‌شکند، فاسد است و مردم آمریکا را می‌کشد.

اتهامات نافرمانی از دستورات علیه واتسون حاکی از آن است که او مقررات وزارت دفاع را نقض کرده؛ مقرراتی که نیروهای نظامی را از اظهارنظر در حمایت از اهداف جناحی منع می‌کند.

همچنین ادعا شده است که او در یک کنفرانس خبری در ساختمان کنگره، «به‌طور غیرمجاز» یونیفرم خود را پوشیده، با سفر به واشینگتن دی‌سی مقررات مربوط به مرخصی را نقض کرده و صبح روز پس از مصاحبه‌اش با شبکه سی‌ان‌ان، از پوشیدن یونیفرم برای حضور در محل کار خودداری کرده است.

هنوز مشخص نیست که آیا پروندهٔ واتسون برای محاکمه ارجاع خواهد شد یا نه، و در صورت ارجاع، آیا این محاکمه در دادگاه نظامی ویژه برگزار می‌شود یا دادگاه نظامی عمومی. دادگاه‌های نظامی ویژه تقریباً معادل دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم سبک هستند، در حالی که دادگاه‌های نظامی عمومی مشابه دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم سنگین‌اند و می‌توانند مجازات‌های شدیدتری صادر کنند.

نیروی هوایی آمریکا تاکنون در این باره اظهارنظر نکرده است. اما سخنگوی نیروی هوایی در بیانیه‌ای گفت: واتسون بی‌گناه فرض می‌شود و افزود که منطقهٔ نیروی هوایی واشنگتن در صورتی بر محاکمه او نظارت خواهد کرد که پرونده‌اش به دادگاه نظامی عمومی ارجاع شود.

برچسب ها: استیضاح ، ترامپ ، امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار