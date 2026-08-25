جوان آنلاین: عربستان سعودی و فرانسه با صدور بیانیهای مشترک در پاریس بر ضرورت دستیابی به راهکار دیپلماتیک جهت حل و فصل پرونده هستهای ایران و پرهیز از هرگونه تشدید تنش در منطقه تاکید کردند.
به گزارش مهر، ریاض و پاریس ضمن یادآوری اهمیت لزوم بازگشت شرایط عادی به روند کشتیرانی در تنگه هرمز، تعهد متقابل خود را برای دستیابی به توافقی دیپلماتیک که صلحآمیز بودن برنامه هستهای تهران را تضمین کند، اعلام کردند.
در این بیانیه، دو کشور بدون اشاره به همکاری شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدعی شدند که تهران باید همکاریهای کامل خود را را با این نهاد بین المللی از سر بگیرد.
عربستان و فرانسه همچنین حملات صورت گرفته به شناورها در تنگه هرمز و تهدیدهای پیش روی امنیت آبراههای بینالمللی را محکوم کرده و در بخش دیگری از مواضع خود، خواستار برقراری آتشبس پایدار در نوار غزه و تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه شدند.
دو طرف همچنین ضمن استقبال از اعلام توافق مربوط به خلع سلاح حماس و تاکید بر لزوم اجرای کامل آن، خواهان توقف توسعه شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی و پایان دادن به خشونت شهرکنشینان شدند.
اما در موضوع لبنان، فرانسه و عربستان بر افزایش تلاشها برای دستیابی به یک راهحل جامع و پایان یافتن روند آنچه "خلع سلاح گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت لبنان" ادعا شده" به توافق رسیدند.
عربستان و فرانسه در پایان بیانیه خود ضمن ادعای این که انصارالله زیرساختهای غیرنظامی در عربستان و کشتیهای سعودی را هدف قرار می دهد، این حملات را محکوم کردند.