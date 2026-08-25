جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی پیش از عملیات طوفانالاقصی(۷ اکتبر ۲۰۲۳) سالها بر توان اطلاعاتی و امنیتی خود تأکید میکرد، اما این عملیات، این تصور را با چالشی جدی مواجه کرد و نشان داد برتری نظامی و فناوری، مانع غافلگیری و شکست امنیتی نیست.
اکنون، نزدیک به سه سال پس از آن عملیات، واکنشهای امنیتی به بادبادکهای کودکان غزه نشان میدهد سایه طوفانالاقصی همچنان بر محاسبات رژیم صهیونیستی سنگینی میکند؛ بهویژه آنکه حماس همچنان یکی از مهمترین مؤلفههای محاسبات امنیتی و این رژیم در قبال نوار غزه است.
در روزهای اخیر، گزارشهایی درباره به صدا درآمدن هشدار در برخی شهرکهای صهیونیستنشین پس از مشاهده بادبادکهای کودکانه منتشر شده است؛ بادبادکهایی که یادآور ضربه امنیتی و روانی است که رژیم صهیونیستی هنوز نتوانسته از پیامدهای آن عبور کند.
«ران شلیفر» کارشناس جنگ روانی در گفت و گو با شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی، واکنش مقامهای سیاسی این رژیم به بادبادکهای به هوا برخاسته از نوار غزه را جدی دانست و این موضوع را بخشی از جنگ روانی جنبش حماس توصیف کرد.
وی گفت، حماس با استفاده از ابزارهایی ساده و کمهزینه میتواند فضای روانی حاکم بر شهرکهای صهیونیستنشین اطراف غزه را تحت تأثیر قرار دهد و مقامهای این رژیم را به چالش بکشد.
شلیفر مدعی شد که این اقدامات میتواند در چارچوب یک روند تدریجی صورت گیرد؛ به این معنا که اقدامات کوچک و کمهزینه، حساسیت طرف مقابل را محک زده و در ادامه زمینه را برای اقدامات دیگر فراهم کند.
در همین ارتباط، «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز از اتخاذ سیاست «عدم مدارا» در برابر بادبادکها و هواپیمای کاغذی گفته است.
با این حال، حماس ادعاهای وزیر درباره پرتاب بادبادک از نوار غزه به سمت شهرک های صهیونیستنشین اطراف این منطقه را به طور کامل تکذیب کرد.
«اسماعیل ثوابته» مدیرکل دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه تاکید کرد این ادعاها هیچ پایه و اساسی ندارد و بخشی از یک کارزار تحریکآمیز سازمان یافته برای توجیه تشدید حملات و آمادهسازی افکار عمومی جهت ارتکاب جنایات بیشتر علیه غیرنظامیان بیدفاع است.
وی اظهار داشت: آنچه رژیم اشغالگر تلاش میکند به عنوان «اقدامات جنگی» معرفی کند، چیزی جز بادبادکهای ساده و اسباببازیهای ساخته شده از نایلون نیست که کودکان غزه با امکانات ابتدایی میسازند و برای فرار از فضای جنگ و ویرانی با آنها بازی میکنند.
ثوابته بزرگنمایی این اسباببازیهای کودکانه و معرفی آنها به عنوان یک خطر امنیتی را بازتاب دهنده ذهنیت خونریز رژیم اشغالگر اسرائیل دانست که همواره به دنبال بهانهای ساختگی برای مشروع جلوه دادن حمله به غیرنظامیان است.
تأثیر روانی عملیات طوفانالاقصی را میتوان در واکنش مقامهای صهیونیستی به مشاهده بادبادکها در مناطق اطراف غزه نیز دید؛ واکنشهایی که بیش از آنکه نشاندهنده اهمیت یا میزان تهدیدی باشد که این رژیم برای بادبادکها و هواپیماهای کاغذی متصور است، از عمق نگرانیهای امنیتی و روانی پس از هفت اکتبر حکایت دارد.
در همین ارتباط، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به نگرانی شهرکنشینان مناطق اطراف غزه از مشاهده بادبادکها، تأکید کرد که مقامهای این رژیم نباید پس از هفت اکتبر نسبت به نگرانیهای ساکنان بیتفاوت باشند، وی افزود، نباید اجازه داد هر بادبادکی خاطره این اتفاق را زنده کند.
این اظهارات نشان میدهد طوفانالاقصی برای صهیونیستها تنها یک رویداد نظامی نبوده، بلکه به تجربهای روانی و ماندگار در حافظه آنان تبدیل شده است که حتی مشاهده یک بادبادک کودکانه میتواند آن را دوباره زنده کند.