افتتاح ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با حضور رئیس جمهور

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مراسم بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد حضور یافت.

در این مراسم دستور بهره‌برداری از ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی صادر شد، که ۹۵ مگاوات آن در استان تهران است.

در این مراسم، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نیز حضور داشت و روند اجرای طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی در استان را پیگیری کرد.

نیروگاه خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران شامل نیروگاه قائد شهید با ظرفیت ۶۳ مگاوات و نیروگاه شهدای لامرد با ظرفیت ۳۲ مگاوات است.

رئیس‌جمهور در این مراسم با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ما جایی برای نتوانستن نداریم و کشور باید طی دو سال آینده به ظرفیت تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی دست یابد.

در این میان، پیگیری‌های استانداری تهران برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های مرتبط در استان، از جمله اقداماتی بود که به بهره‌برداری از ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی در تهران کمک کرده است.

معتمدیان پیش‌تر نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش صنعتی و سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران تأکید کرده بود؛ رویکردی که با توجه به نیاز روزافزون استان به برق، می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید انرژی پاک را در اختیار شبکه قرار دهد.

رئیس‌جمهور همچنین با صدور دستور افتتاح ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، بر تداوم روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور تأکید کرد.