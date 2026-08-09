یمن: عملیات علیه تجمعات نظامی سعودی در المخا با دقت بالا انجام شد

شبکه المیادین به نقل از دولت صنعا اعلام کرد عملیات نیرو‌های مسلح این کشور علیه تجمعات نیرو‌های سعودی در منطقه المخا با موفقیت زیادی همراه شد و اهداف مورد نظر با دقت هدف قرار گرفته‌اند.

جوان آنلاین: شبکه المیادین افزود که کشتیرانی بین‌المللی برای همه کشتی‌ها، به‌جز کشتیرانی دریایی دشمن سعودی، امن است.

دولت صنعا اعلام کرد که مردم یمن حق کامل دارند تا برای پایان دادن به محاصره اعمال شده از سوی عربستان بر کشورشان و بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر از همه ابزار‌های موجود استفاده کنند.

در این گزارش بر مطالبات برحق مردم یمن تاکید و اعلام شد، عربستان باید به محاصره اش علیه یمن پایان داده، فرودگاه‌ها و بنادر را بازگشایی و عبور و مرور و جابه‌جایی را تسهیل کند.

نیرو‌های مسلح یمن اسکله بندر المخا در استان تعز این کشور را با یک قایق بمب گذاری شده هدف قرار دادند.

این نیرو‌های مسلح در حمله‌ای جدید، بندر المخا وقع در غرب استان تعز یمن را هدف قرار داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در نتیجه حملات نیرو‌های مسلح یمن به المخا، ۷ نفر از نیرو‌های عربستان کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.