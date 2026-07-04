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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳
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تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب؛ تیتر یک رسانه‌های قطر

تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب؛ تیتر یک رسانه‌های قطر مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم در تهران، بازتاب وسیعی در رسانه‌های قطر داشته است.

جوان آنلاین: با آغاز رسمی مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، رسانه‌های قطری به‌طور گسترده این رویداد را در صدر اخبار خود قرار داده و ابعاد مختلف آن را به‌صورت زنده و لحظه‌به‌لحظه پوشش دادند.

شبکه العربی با پوشش مستقیم مراسم و با تیتر «تشییع باشکوه رهبر شهید» گزارش داد که ایران از صبح شنبه به‌صورت رسمی مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را آغاز کرده است؛ مراسمی که شش روز ادامه خواهد داشت و علاوه بر شهرهای مختلف ایران، ایستگاه‌هایی نیز در عراق خواهد داشت و در نهایت پیکر رهبر شهید در شهر مشهد به خاک سپرده می‌شود.
تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب؛ تیتر یک رسانه‌های قطر
تصاویر زنده شبکه العربی از مصلی

این رسانه قطری گزارش داد که هزاران نفر از نخستین ساعات بامداد در محوطه مصلی بزرگ تهران حضور یافته‌اند؛ جایی که پیکر رهبر شهید برای وداع عمومی قرار داده شده است. به نوشته العربی، بسیاری از حاضران پرچم‌های سرخی با عنوان «شهید» در دست داشتند و شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر رژیم صهیونیستی» و «انتقام، انتقام» سر دادند.

این شبکه همچنین افزود که جریان ورود مردم از ساعات پیش از طلوع آفتاب آغاز شده و اغلب شرکت‌کنندگان لباس مشکی بر تن داشته‌اند.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که جمعیت حاضر در تهران با بالا بردن دست‌ها، از پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده وی استقبال کردند. این شبکه نوشت که مراسم تشییع تا نهم ژوئیه ادامه خواهد داشت.

الجزیره در گزارش خود توضیح داد که در مصلی بزرگ امام خمینی(ره)، که به یاد بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، تابوت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در کنار تابوت دختر، داماد، نوه سه‌ساله و همچنین زهرا حداد عادل، همسر آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب ایران قرار گرفت.

برچسب ها: تشییع ، رهبر شهید انقلاب ، قطر
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