واکنش لاپید به اظهارات نتانیاهو درباره حمله به دوحه

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به اظهارات نتانیاهو درباره حمله به رهبران حماس در دوحه گفت هدف از این حمله، تلاش نتانیاهو برای پنهان کردن شکست‌هایش است.

جوان آنلاین: «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به این اظهارات «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: «هدف از این حمله در قطر ارسال پیام نبود، بلکه نشان دهنده شکست دیگری است که نتانیاهو سعی در لاپوشانی آن دارد».

به گزارش ایسنا، پیش از این، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش کرد نتانیاهو در نشست خبری درباره حمله به دوحه گفت: «ما هنوز منتظر نتایج نهایی حمله به قطر هستیم.»

وی با بیان اینکه «تصمیم ما برای هدف قرار دادن رهبران حماس در قطر مستقل بود و ما مسئولیت آن را بر عهده داریم»، گفت: «نتیجه حمله به حماس در دوحه پیامی به تروریست‌هاست که نمی‌توانید از آن فرار کنید. حمله به رهبران حماس در دوحه شکست نخورد و ما پیامی فرستادیم که آنها هیچ مصونیتی ندارند».

نتانیاهو همچنین به انزوای رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی اذعان کرده و گفته بود تل‌آویو باید به یک اقتصاد بسته تکیه کند.

لاپید در پاسخ به این اظهارات نتانیاهو افزود «انزوا سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه نتیجه یک سیاست اشتباه و شکست خورده توسط نخست وزیر و کابینه اوست.» او افزود

وی افزود نتانیاهو و کابینه‌اش در حال تبدیل رژیم صهیونیستی به یک کشور جهان سومی هستند و حتی تلاشی برای تغییر اوضاع نمی‌کنند.

لاپید گفت: ما فساد را ریشه کن خواهیم کرد و برای تغییر ترتیب اولویت‌ها به نفع شهروندان اسرائیلی، زمانی که به قدرت برگردیم، تلاش خواهیم کرد.