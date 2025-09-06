کد خبر: 1316432
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲
صفحه نخست » اخبار كلی
جبلی در جمع جهادگران نخبه استان خراسان جنوبی در شهرستان فردوس بیان کرد

برجسته‌سازی حرکت‌های جهادی و مردمی در قاب رسانه

رئیس سازمان صداوسیما بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ملی در معرفی حرکت‌های جهادی و مردمی تأکید کرد و گفت: در همین راستا مستند‌های فاخر و برنامه‌های متنوعی با همکاری جبهه فرهنگی و ظرفیت‌های گوناگون در شبکه‌های مختلف تولید شده و هر ساله بر حجم کمی و کیفی برنامه‌هایی که هویت مردم را برجسته می‌کنند، افزوده خواهد شد.

جوان آنلاین: پیمان جبلی در ادامه سفرش به استان خراسان جنوبی در جمع جهادگران نخبه استان در شهرستان فردوس حضور یافت و در سخنانش به سالروز ورود رهبر معظم انقلاب به این استان اشاره و مردمان این دیار را وفادار، متعهد و پایدار معرفی کرد.

وی همچنین به هم‌زمانی HD شدن این شبکه استانی با مناسبت یادشده و سالروز حرکت‌های جهادی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از همدلی و همبستگی مردم دانست که در سخت‌ترین شرایط با هدایت رهبر انقلاب، موفق به شکست فتنه‌ها شدند.

جبلی حضور بسیج مردمی را عامل اصلی مقابله با فتنه‌های کشور برشمرد و تأکید کرد که رمز پیروزی، حضور و مشارکت گسترده مردم است.

رئیس رسانه ملی در ادامه با بیان اینکه صداوسیما وظیفه خود می‌داند، حداکثر استفاده را در معرفی حرکت‌های جهادی و مردمی داشته باشد، گفت: در همین راستا مستند‌های فاخر و برنامه‌های متنوعی را با همکاری جبهه فرهنگی و ظرفیت‌های گوناگون در شبکه‌های مختلف تولید کرده است که «به توان مردم» در شبکه یک و «یکی از ما» در شبکه مستند ازجمله آنهاست. هر سال بر حجم کمی و کیفی برنامه‌هایی که هویت مردم را برجسته می‌کنند، افزوده خواهد شد.

جبلی نقش‌آفرینی مردم در استمرار انقلاب اسلامی را نیز مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: حرکت‌های مردمی نقش بزرگی در بقای نظام دارند و توجه ویژه رسانه ملی در دوره تحول، برجسته‌سازی همین عنصر هویتی یعنی حضور مردم در صحنه است.

وی ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهیدان رضایی زال و سیدمحمد طبسی، از بهره‌برداری از ظرفیت‌های این استان در تولیدات محموعه‌های نمایشی و سهم ویژه خراسان جنوبی در برنامه «ایران ما» سخن گفت و ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس و فعالان فرهنگی برای حمایت از رسانه ملی، خواستار ادامه همراهی آنها شد و تأکید کرد: تحقق وظایف رسانه ملی در برنامه هفتم توسعه نیازمند پشتیبانی مجلس است.

رئیس رسانه ملی به شعار سال و تدارک رویداد ویژه «ایران جان» به منظور معرفی ظرفیت‌های استانی اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان‌ها برگزار می‌شود و قرار است در در ماه‌های آینده نوبت خراسان جنوبی فرا برسد و باید مدیران و مسئولان استانی و ملی از آن به بهترین شکل برای سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به پویش ایران ما گفت: در این پویش بخشی از آنتن شبکه‌های سراسری در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و شبکه خاوران در این پویش حضوری فعال دارد و در همین راستا یکی از برنامه‌های کارشناسی پزشکی مربوط به خراسان جنوبی نیز از شبکه یک به روی آنتن رفته است.

برچسب ها: خراسان جنوبی ، پیمان جبلی ، تلویزیون
