جوان آنلاین: علیرضا زندی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان با بیان اینکه در هر شش وزن اعزامی به المپیک ناشنوایان شانس کسب مدال داریم، گفت: «پیشبینی سه مدال طلا را در المپیک ژاپن داریم.»
زندی در ادامه به ایسنا گفت: «برای آمادهسازی تیم کشتی آزاد جهت شرکت در المپیک ژاپن، شش مرحله اردو پیشبینی شده که اولین اردو برگزار شد و دومین مرحله از اردوی آمادهسازی در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. حسین نوری، عرفان ستاری، محمدرسول قمرپور، کیوان رستمآبادی، محمد سیاهوشی و ابوالفضل زهرهوند، کشتیگیران ما در ژاپن هستند. هر شش کشتیگیر اعزامی به المپیک از قهرمانان المپیک و جهان هستند که در هر شش وزن اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، شانس کسب مدال را داریم که از این تعداد امید به کسب سه مدال طلا داریم. برای اینکه تیم آماده و خوبی را عازم ژاپن کنیم و بچهها از آسیبدیدگی دور باشند، سعی کردیم در اولین اردوی آمادهسازی با استفاده از گروه بدنسازی توان آمادهسازی کشتیگیران را افزایش دهیم و در کنار افزایش مهارتهای فنی از نظر بدنی نیز شاهد بهبود عملکرد کشتیگیران باشیم. در این دوره با توجه به حمایت خوب وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از نظر امکانات، شرایط بهتر و راضیکننده است و مشکل خاصی نداریم. قرار بود از زمان شروع اردوها به ورزشکاران بابت اردونشینی حقوقی داده شود که متأسفانه هنوز هیچ حقوقی داده نشده است. این مسئله با توجه به اینکه ناشنوایان قشر ضعیف جامعه هستند در ارتقای انگیزه آنها برای مدالآوری بسیار مؤثر است.»