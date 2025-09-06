عبدالعاطی: قحطی ساختگی در غزه ابزاری برای کوچ اجباری است

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت که توصیف آوارگی فلسطینی‌ها به عنوان امری داوطلبانه «بی‌معنی» است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا گفت: «اگر قحطی ساخته شده به دست بشر در غزه وجود داشته باشد، این قحطی برای بیرون راندن ساکنان از سرزمینشان است؛ بنابراین گفتن اینکه این آوارگی داوطلبانه است، بی‌معنی است.»

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل روز گذشته مدعی شد که ساکنان غزه می‌خواهند به صورت «داوطلبانه» این باریکه را ترک کنند، اما وزارت خارجه مصر ترجیح می‌دهد ساکنان غزه را بر خلاف اراده آنها حبس کند.

وزارت خارجه مصر روز گذشته تاکید کرد که هرگونه فراخوان یا اشاره‌ای به آواره کردن مردم فلسطین، چه به صورت اجباری و چه داوطلبانه، از سرزمین خود کاملاً غیرقابل قبول و به شدت محکوم است. به گفته مصر، این امر به منزله نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی است و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو، به منزله پاکسازی قومی است.

اخیرا روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه، اعلام کرده که دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی یک طرح پساجنگ برای غزه است. طبق این طرح، نوار غزه به مدت دست کم ۱۰ سال تحت کنترل آمریکا خواهد بود و ساکنان آن به کشور‌های همسایه یا برخی پناهگاه‌های ساخته شده در حاشیه‌های نوار غزه کوچانده می‌شوند.

شایان ذکر است که عربستان از مصر حمایت کرده و اظهارات نتانیاهو پیرامون کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان روز گذشته در بیانیه‌ای گفت: «پادشاهی عربستان سعودی به شدیدترین شکل ممکن، اظهارات مکرر نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل درباره جابجایی فلسطینیان از سرزمینشان، از جمله از طریق گذرگاه رفح، و استفاده مداوم از محاصره و گرسنگی برای تحمیل جابجایی اجباری را محکوم می‌کند».