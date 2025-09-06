کد خبر: 1316393
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

افتخار «کاتز» به جنایت در غزه: ادامه می‌دهیم!

افتخار «کاتز» به جنایت در غزه: ادامه می‌دهیم! وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن افتخار به جنایت در شهر غزه و بمباران و تخریب یک برج مسکونی در این شهر که محل اسکان آوارگان بود، با وقاحت تمام بر ادامه تخریب و کشتار علیه ملت فلسطین تأکید کرد.

جوان آنلاین: در ادامه حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ این رژیم، با افتخار از تخریب برج مسکونی «السوسی» در شهر غزه که مأمن صد‌ها آواره بود، خبر داد و تأکید کرد که ارتش اشغالگر به تخریب تمامی ساختمان‌های بلند در غزه ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر به نقل از رأی الیوم، وزیر جنگ رژیم اشغالگر مدعی شد که عملیات «ارابه‌های گیدئون ۲» که به اذعان منابع فلسطینی و حتی محافل داخلی رژیم صهیونیستی مانند نسخه نخست آن شکست خورده است، با هدف اشغال کامل شهر غزه ادامه خواهد یافت.

کاتز در حساب کاربری خود در «ایکس» ضمن انتشار ویدئوی کوتاهی از لحظه تخریب برج السوسی نوشت: «ادامه می‌دهیم».

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امروز شنبه دقایقی پس از هشدار برای تخلیه، برج «السوسی» را هدف قرار داده و بمباران کردند. این برج ۱۵ طبقه که بیش از ۶۰ آپارتمان را شامل می‌شد و در نزدیکی مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) قرار داشت، به طور کامل با خاک یکسان شد.

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ، جنایت در غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

غرب باوران مشغول کارند

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار