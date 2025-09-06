جوان آنلاین: در ادامه حملات گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ این رژیم، با افتخار از تخریب برج مسکونی «السوسی» در شهر غزه که مأمن صدها آواره بود، خبر داد و تأکید کرد که ارتش اشغالگر به تخریب تمامی ساختمانهای بلند در غزه ادامه خواهد داد.
به گزارش مهر به نقل از رأی الیوم، وزیر جنگ رژیم اشغالگر مدعی شد که عملیات «ارابههای گیدئون ۲» که به اذعان منابع فلسطینی و حتی محافل داخلی رژیم صهیونیستی مانند نسخه نخست آن شکست خورده است، با هدف اشغال کامل شهر غزه ادامه خواهد یافت.
کاتز در حساب کاربری خود در «ایکس» ضمن انتشار ویدئوی کوتاهی از لحظه تخریب برج السوسی نوشت: «ادامه میدهیم».
جنگندههای رژیم صهیونیستی امروز شنبه دقایقی پس از هشدار برای تخلیه، برج «السوسی» را هدف قرار داده و بمباران کردند. این برج ۱۵ طبقه که بیش از ۶۰ آپارتمان را شامل میشد و در نزدیکی مقر آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) قرار داشت، به طور کامل با خاک یکسان شد.