تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷
هشدار حماس درباره سرکوب اسیران در زندان‌های اشغالگران با سلاح‌های جدید

هشدار حماس درباره سرکوب اسیران در زندان‌های اشغالگران با سلاح‌های جدید حماس نسبت به تشدید خشونت اشغالگران علیه اسرای فلسطینی هشدار داد و مقامات این رژیم را کاملاً مسؤول جان آنها دانست.

جوان آنلاین: حماس تاکید کرد: ورود سلاح‌های جدید به زندان‌ها توسط اشغالگران «تشدید سیستماتیک و خطرناک خشونت علیه اسیران بی‌دفاع ما است که با فجیع‌ترین تخلفات رو‌به‌رو هستند».

به گزارش ایسنا، طبق گزارش المیادین، حماس توضیح داد که این اقدام نشان‌دهنده «سیاستی فاشیستی و انتقام‌جویانه با هدف از بین بردن اسیران شجاع و وارد کردن بیشترین آسیب جسمی و روانی ممکن به آنها» است.

حماس همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از ابزار‌هایی مانند «شوک الکتریکی و گلوله‌های لاستیکی و تبدیل اسرا به خوکچه هندی» یک «جنایت تمام عیار» است.

حماس نسبت به جدی بودن این تصمیم «جنایتکارانه» که جان اسیران را «از طریق مرگ مستقیم یا تدریجی» تهدید می‌کند و «نقض آشکار همه قوانین بین‌المللی» است، هشدار داد.

حماس، اشغالگران را «کاملاً مسؤول جان و امنیت اسیران» دانست و از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواست تا «اقدامات فوری برای پاسخگو کردن اشغالگران و توقف جنایات مداوم آنها علیه اسیران در زندان‌هایشان» انجام دهند.

پیشتر «عبدالله الزغاری»، رئیس باشگاه اسیران فلسطینی تاکید کرده بود اعلامیه اخیر اداره زندان‌های اسرائیل در مورد ورود انواع جدید سلاح برای سرکوب اسرای فلسطینی، نشانه‌ای آشکار از روند سیستماتیک به سمت تشدید سرکوب و خشونت علیه بازداشت‌شدگان غیرمسلح است.

الزغاری این تصمیم را بخشی از سیاست‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده اشغالگران دانست که جان اسیران را هدف قرار داده و آنها را در معرض خطر مرگ مستقیم یا تدریجی قرار می‌دهد که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

وی توضیح داد که شهادت‌ها و شواهدی که توسط باشگاه اسیران رصد و مستندسازی می‌شود، نشان دهنده ورود سلاح‌های جدید به زندان‌ها، از جمله دستگاه‌های شوک الکتریکی و استفاده از انواع جدید گلوله‌های لاستیکی در طول عملیات سرکوب است.

این مقام فلسطینی خاطرنشان کرد این اقدامات نشان دهنده امتداد سیاست اشغالگران در استفاده از اجساد اسیران به عنوان ابزار آزمایشگاهی برای تست سلاح‌هایشان است.

الزغاری تاکید کرد که این تشدید خشونت‌ها، نشان‌دهنده الگوی تکرارشونده جنایات سیستماتیکی است که توسط اداره‌ی زندان‌ها به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر با هدف نابودی زیرساخت‌های انسانی اسیران انجام می‌شود.

وی افزود آنچه امروز اتفاق می‌افتد، از نظر شدت و دامنه تخلفات، نشان‌دهنده تشدید بی‌سابقه‌ای است.

الزغاری، مقامات اشغالگر را کاملاً مسؤول سرنوشت هزاران اسیر دانست و از جامعه‌ی بین‌المللی حقوق بشر خواست تا گام‌های عملی و جدی برای پاسخگو کردن اشغالگران در قبال این تخلفات فاحش بردارند.

وی همچنین بر لزوم اعمال فشار بر قدرت‌های بین‌المللی که همچنان از اشغالگران حمایت سیاسی و نظامی می‌کنند و مستقیماً در نسل‌کشی جاری همدستی دارند، تاکید کرد.

