مقام انصارالله در واکنش به شهادت نخست وزیر یمن به دست صهیونیست‌ها، بر موضع پایدار این جنبش در گسترش توانایی نظامی و حمایت از غزه تاکید کرد.

جوان آنلاین: مهدی المشاط، سیاستمدار و افسر نظامی یمنی که به عنوان رئیس شورای عالی سیاسی یمن فعالیت می‌کند، در پی شهادت نخست وزیر این کشور در حملات صهیونیست‌ها، یک پیام ویدئویی منتشر کرد.

او گفت: «دشمن خائن با این فاجعه ما را به درد آورده است، اما انتقام خواهیم گرفت و از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت».

المشاط گفت: «برای مردممان در غزه، موضع ما ثابت است و تا زمانی که تجاوز [اسرائیل]متوقف شود و محاصره برداشته شود، صرف نظر از مقیاس چالش، همچنان حمایت ما پابرجا خواهد ماند.»

این فرمانده یمنی گفت که جنبش انصارالله «به مسیر توسعه نیرو‌های مسلح خود و گسترش قابلیت‌های نظامی ادامه خواهند داد».

ریاست‌جمهوری یمن عصر امروز اعلام کرد که در حملات روز پنجشنبه تل‌آویو به صنعا، نخست‌وزیر یمن، احمد غالب الرهوی، به شهادت رسیده است. گفته می‌شود او همراه با تعداد نامشخصی از وزرای کابینه خود هنگام برگزاری جلسه‌ای در پایتخت جان خود را از دست داده‌اند. جنبش انصارالله در بیانیه‌ای تاکید کرد که دولت یمن و نهاد‌های آن همچنان قادر به انجام وظایف خود هستند و «خون شهدای بزرگ انگیزه‌ای برای ادامه مسیر [حمایت از فلسطین] خواهد بود.»