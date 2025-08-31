افتتاح ۱۲۰ واحد تجاری در مهرگان

به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین به نقل از خبرگزاری بسیج،در راستای گرامیداشت هفته دولت و با هدف تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای محلی، ۱۲۰ واحد تجاری جدید در شهر مهرگان( مجتمع خدماتی امید شهر مهرگان ) همزمان با هفته دولت با حضور نوذری استاندار قزوین، حجتالاسلام آقاحسینی، امام جمعه شهر محمدیه، پیری شهردار محمدیه، آبنوش نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدیه به بهرهبرداری رسیده، یکی از طرحهای کلیدی در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی منطقه محسوب میشود.
این ۱۲۰ واحد تجاری مهرگان شامل طیف گستردهای از فعالیتهای اقتصادی از جمله ۷۵ واحد تجاری شامل مراکز خدماتی و تعمیرگاهی و بقیه شامل تره بار، خواربار و سایر نیازهای مردم است.
شهردار محمدیه در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت بهویژه شهیدان رجایی و باهنر، آیتالله رئیسی و امیر عبداللهیان اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای بازنگری در عملکردها و ارائه دستاوردها به مردم است و خوشبختانه امروز شاهد افتتاح پروژههای بزرگی هستیم که میتواند تحولی جدی در زندگی شهروندان ایجاد کند.
وی با اشاره به نیازهای اساسی مهرگان تصریح کرد: در حالی که بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی در این شهر مستقر است، تاکنون حتی یک واحد تعمیرگاه خودرو یا خدمات اولیه در دسترس مردم نبود و برای کوچکترین خدمات مجبور بودند به قزوین مراجعه کنند. امروز با احداث مجتمعهای خدماتی و تعمیرگاهی، شرایط زیستپذیری در مهرگان بهبود یافته و زمینه برای سکونت پایدارتر فراهم شده است
شهردار محمدیه گفت: یکی از رویکردهای اصلی مدیریت شهری، ایجاد درآمد پایدار است. در همین راستا طی سال گذشته چندین واحد تجاری در محمدیه و مهرگان احداث شد که این امر گامی مهم در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی به منابع بیرونی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: امروز ۳۷ پروژه شاخص با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۱۷۰ میلیارد تومان افتتاح شد که در حوزههای مختلف خدماتی و عمرانی تعریف شدهاند و رضایتمندی عمومی مردم را به دنبال خواهد داشت.
شهردار محمدیه با قدردانی از همراهی مسوولان افزود: تحقق این پروژهها در سایه اتحاد و همدلی امام جمعه، دادستان، رئیس دادگستری، بخشدار و اعضای شورای شهر امکانپذیر شد و این انسجام مدیریتی، الگویی ارزشمند برای توسعه شهری است.
وی در پایان ابراز کرد: یکی از پروژههای مهم پیشرو، پارک بزرگ شهر با مساحت ۱۱ هکتار است که آماده افتتاح بوده و در آیندهای نزدیک با حضور مقامات عالی کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
در ادامه حجتالاسلام آقاحسینی امام جمعه محمدیه با قدردانی از شهردار و شورای اسلامی شهر محمدیه برای اجرای این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن، اظهار داشت: مهرگان با وجود محدودیتها و کمبود زیرساختها، به مجموعهای از خدمات اولیه شهری نیاز داشته که با اجرای این طرح بخشی از این نیازها مرتفع شده است.
وی افزود: مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان یک پروژه بیبدیل و گرهگشا برای مردم این منطقه است که با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدیه شکل گرفت و نشاندهنده آغاز یک نهضت ملی در مهرگان است و ضرورت دارد برای شهرستان شدن محمدیه و تعیین تکلیف وضعیت مهرگان اقدام اساسی صورت گیرد.
استاندار قزوین نیز در پایان این مراسم گفت: شهرداری محمدیه با اجرای پروژههای مهم درآمدهای پایدار ایجاد کرده و توانسته اعتماد مردم را جلب و خودکفایی را تقویت کند.
وی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند مدیریت شهری، آمادهسازی مجموعههای شهری و خدماتی است که با تلاش شهرداریها و شوراهای شهر انجام شده و بخشی از آنها در هفته دولت افتتاح شد.
نوذری استاندار قزوین عنوان کرد: در شهرک مهرگان یکهزار واحد مسکونی آماده افتتاح است و برنامهریزی برای بهرهبرداری از پنج هزار واحد دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد و تا پایان سال دههزار واحد مسکونی در استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه دستاوردهای ارزشمند است و با همدلی و هم افزایی میتوان پروژههای بزرگی را به سرانجام رساند و توسعه استان بدون همکاری و همافزایی همه دستگاهها ممکن نیست.
بر اساس اعلام مسوولان پروژه، این واحدها با هدف ایجاد تنوع در عرضه محصولات و خدمات و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان طراحی و اجرا و نشاندهنده تعهد شهرداری به حمایت و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی است.