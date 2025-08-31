کد خبر: 1315597
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۸
سیاست » اخبار کلی
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

پدافند هوایی کشور باید متناسب با تهدیدات نوپدید توسعه یابد

پدافند هوایی کشور باید متناسب با تهدیدات نوپدید توسعه یابد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:پدافند هوایی ایران باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ابتکارات بومی، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متعهد و متخصص، کارآمدی و اقتدار خود را تثبیت و توسعه دهد.

جوان آنلاین: سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در پیامی روز پدافند هوایی ارتش را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد

فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

دهم شهریور، "روز پدافند هوایی"، یادآور همت بلند و مجاهدت‌های سترگ دلیر مردانی است که با تکیه بر ایمان، علم و ابتکار، در حساس‌ترین صحنه‌های تاریخی ایران عزیز در پی تضمین و تثبیت امنیت آسمان ایران اسلامی هستند؛ و این روز فرخنده، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردها و ترسیم افق‌های نوین در مسیر تعالی پدافند هوایی کشور است.

تحولات محیط امنیتی منطقه و جهان، بویژه تجارب ارزشمند ملت ایران در دفاع مقدس هشت‌ساله و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت روزآمدسازی سامانه‌ها، تقویت قابلیت‌ها و ارتقاء آمادگی‌های عملیاتی پدافند هوایی را بیش از پیش نمایان و پیش‌رو قرار داده است که به فضل الهی چشم انداز و انتظارات ترسیم شده را محقق می‌سازد.

بی تردید در این راستا، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی» باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ابتکارات بومی، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متعهد و متخصص، در سطحی متناسب با تهدیدات نوپدید و مقابله موفق با تجاوزات محتمل دشمن، کارآمدی و اقتدار خود را تثبیت و توسعه دهد.

همچنین، پیاده سازی اطمینان بخش نظام یکپارچه پدافند هوایی کشور و ارتقاء هماهنگی، هم‌افزایی و نقش‌آفرینی مطمئن و مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این صحنه، ضرورتی راهبردی و ضامن کارآمدی دفاع همه‌جانبه برابر دشمنان بوده و در این مسیر، قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به‌عنوان محور اصلی سازماندهی و هدایت این مجموعه عظیم، با هوشمندی و هوشیاری درخور، نقش‌های تعیین‌کننده و آینده‌ساز خود را باشکوه و عظمت به منصه ظهور خواهد رسانید.

