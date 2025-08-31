به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین ، اهالی رسانه قزوین در بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری قزوین که با حضور صباغی، شهردار قزوین و فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر، برگزار شد.

در ادامه به بازدید از پروژه ها پرداختند، خبرنگاران با جزئیات پروژه‌ها و تاثیرات آن‌ها بر بهبود زندگی شهری آشنا شدند.

مجتمع تفرجگاهی و مخازن ذخیره آب شهدای غواص در بوستان ملی باراجین

در این بازدید، شهسواری، مدیر پروژه، اعلام کرد: این مجتمع با دارا بودن دو مخزن آب به حجم ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، پیاده‌راهی به طول ۱۶۰۰ متر و مسیری ویژه دوچرخه‌سواری، فضایی تفرجگاهی با ۵۰۰ صندلی آمفی‌تئاتر روباز را برای استفاده شهروندان فراهم کرده است. وی با اشاره به وسعت ۱۰ هکتاری این مجتمع و اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی احداث آن، تاکید کرد که این امکانات به منظور رونق منطقه گردشگری باراجین طراحی شده است.

پروژه بلوار سردار شهید حاجی زاده و پارکینگ استادیوم سردار آزادگان

خبرنگاران و اصحاب رسانه قزوین، در ادامه این تور رسانه‌ای، از دو پروژه عمرانی مهم شهر، شامل بلوار در دست احداث سردار شهید حاجی‌زاده و پارکینگ ورزشگاه بزرگ سردار آزادگان بازدید کردند، این بازدید در راستای اطلاع‌رسانی از روند پیشرفت پروژه‌های زیربنایی شهرداری قزوین و با هدف شفاف‌سازی برای افکار عمومی صورت گرفت. در این بازدید، خبرنگاران از نزدیک با جزئیات فنی و اهداف این پروژه‌ها آشنا شدند، بلوار سردار شهید حاجی‌زاده، به طول دو کیلومتر و عرض ۵۵ متر، از محوطه پشت دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده و به عنوان یک شریان شرقی به غربی، نقش کلیدی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل دسترسی در محور دانشگاه آزاد تا باراجین ایفا خواهد کرد.

این بلوار به‌ویژه برای دسترسی به محور نخبگان و چهار راه شورا در روزهای پایانی هفته و همچنین روان‌سازی ترافیک در اطراف استادیوم سردار آزادگان، به خصوص در زمان بازی‌های خانگی تیم شمس آذر، طراحی شده است.

همچنین، پروژه پارکینگ هشت هزار خودرویی ورزشگاه سردار آزادگان که با روکش آسفالت بیش از ۲۰ هزار تنی همراه بوده، مورد بازدید قرار گرفت، این پارکینگ نقش مهمی در مدیریت ترافیک و کاهش بار ترافیکی خواهد داشت.

خاطرنشان می گردد؛ برای اجرای این دو پروژه مهم، در مجموع بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

پروژه بوستان امیر کبیر

بوستان امیرکبیر دیگر پروژه ای بود که مورد بازدید خبرنگاران در تور رسانه ای قرار گرفت.

کاظمی معاون عمرانی شهرداری منطقه سه قزوین در جریان این بازدید گفت: این بوستان در منطقه پونک بلوار امیرکبیر واقع شده است.

وی بیان کرد: این بوستان در مساحت 2.5 هکتار احداث شده و با داشتن 8 چشمه سرویس بهداشتی، فضای سبز و نشیمن، زمین بازی والیبال، پارک ترافیک در مرحله پونک قزوین درحال اجراست.

کاظمی تصریح کرد: بوستان مینودر با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی در دست ساخت است و در روزهای آینده کاشت نهال و ایجاد فضای سبز آن آغاز می شود.

پروژه فرهنگسرا مینودر

خبرنگاران و اهالی رسانه قزوین در ادامه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری قزوین از فرهنگسرای در دست ساخت مینودر بازدید کردند.

کاظمی معاون عمرانی شهرداری منطقه سه در مورد این پروژه گفت: فرهنگسرای مینودر در محله مینودر در دست ساخت است.

وی افزود: رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین، احداث فرهنگسرا در مناطق کم برخوردار است و در این راستا تاکنون فرهنگسراهایی در ناصرآباد، هادی اباد و مشعل دار احداث شده است.

کاظمی تصریح کرد: فرهنگسرای مینودر با زیربنای 5 هزار مترمربع در 4 طبقه و دو طبقه زیرزمین در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: فرهنگسرای مینودر در سه فاز طراحی شده و برای احداث آن 70 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی بیان کرد: این فرهنگسرا با 68 درصد پیشرفت فیزیکی، در مدت 12 ماهه احداث می شود و فاز سوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

میدان میوه و تره‌بار درآمد پایدار شهرداری

در ادامه تور رسانه ای خبرنگاران، اهالی رسانه به همراه شهردار و فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از پروژه میدان میوه و تره بار واقع در جاده بوئین‌زهرا ۱۵ کیلومتری قزوین مقابل پایانه باربری استان بازدید کردند.

صباغی شهردار قزوین در جریان این بازدید گفت: فاز یک این پروژه شامل میدان میوه و خشکبار با حدود ۳۰۰ غرفه، امکانات خدماتی مانند بانک، باسکول، مسافرخانه، حمام و حمل و نقل و ... است که هزینه این فاز ۴ هزار میلیارد تومان و زمان اجرای آن یک سال اعلام شده است.

مهدی صباغی اظهار کرد: مشکلات پیمانکار این پروژه حل شده و با سرعت در حال پیشرفت است، کریدورهای این میدان برای سایه‌اندازی میوه طراحی شده و سقف‌دار هستند، ۹۰ هزار متر سوله با سقف وافل احداث می‌شود که قابلیت تولید انرژی خورشیدی و تصفیه آب را دارد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان منبع درآمد-پایدار-شهرداری معرفی شده و با هدف ایجاد منابع درآمدی جدید برای شهرداری‌ها اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: در این میدان، پنج نوع شغل شامل میوه و تره‌بار، خشکبار، آهن‌فروشی، مصالح‌فروشی و سنگ و سرامیک‌فروشی پیش‌بینی شده است.

شهردار قزوین با اشاره مزایای جانمایی میدان تره و بار به خارج از شهر گفت: انتقال میدان به خارج از شهر از آسیب رساندن به توسعه شهری جلوگیری می‌کند، همچنین با دور کردن کامیون‌های سنگین از ۱۵ کیلومتری شهر، از ترافیک و آلودگی جلوگیری شده و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

صباغی در پایان گفت: فاز دوم این پروژه شامل توسعه شهری و فاز سوم نیز شامل سردخانه‌ها، سورتینگ و صادرات است.

افتتاح فاز اول تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس قزوین تا پایان سال

در ادامه تور رسانه ای خبرنگاران صباغی، شهردار-قزوین از افتتاح فاز نخست پروژه تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس تا پایان سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: در روزهای عادی به طور میانگین ۱۲ هزار خودرو و در روزهای پیک بیش از ۲۰ هزار خودرو از این محور عبور می‌کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: پروژه دفاع مقدس تقاطع سه طبقه‌ای است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک در سطح شهر قزوین را ایفا کند.

وی عنوان کرد: فاز نخست این پروژه شامل زیرگذر باید تا شهریور سال آینده افتتاح شود اما تلاش می‌کنیم آن را تا پایان سال به بهره برداری برسانیم. صباغی اضافه کرد: برای اجرای این پروژه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

شهردار قزوین با بیان این مهم که تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس یکی از گره‌های ترافیکی قزوین را باز می‌کند، گفت: طبق برنامه‌ریزی این پروژه شهریور ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید اما در تلاشیم این پروژه را تا پایان سال برای رفاه و تسهیل رفت و آمد شهروندان تکمیل کنیم.

صباغی اضافه کرد: مطمئناً با احداث این تقاطع‌ها شاهد کاهش بار ترافیک خودروهای سبک و سنگین عبوری در مسیر 9 استان از داخل شهر قزوین، کاهش سوانح، ایمنی سفرها خواهیم بود.

وی در پایان گفت: اعتبار پروژه تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس-اقبالیه، ۲۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در حال حاضر این پروژه بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.