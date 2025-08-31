زنگ خطر برای پنتاگون با اعتصاب سراسری در بوئینگ

از ۱۴ مرداد امسال، بیش از سه هزار کارگر عضو اتحادیه بینالمللی مکانیک و کارگران هوافضا (IAM) در تاسیسات دفاعی بوئینگ در سنلوئیس میسوری و ماسکوتا ایلینوی دست به اعتصاب زدهاند.
این کارکنان ستون فقرات خطوط تولید جنگندههای F-۱۵EX، F/A-۱۸، هواپیمای آموزشی T-۷A و پهپاد سوخترسان MQ-۲۵ به شمار میروند و توقف کار آنها میتواند پیامدهای گستردهای برای ارتش آمریکا داشته باشد.
اعضای اتحادیه در رأیگیری اخیر پیشنهاد مدیریت بوئینگ را که شامل افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، پرداخت پاداش ۵۰۰۰ دلاری برای امضای قرارداد و برخی بهبودها در مرخصی و مزایا بود، رد کردند.
کارگران میگویند این پیشنهاد با سطح دستمزد و شرایط کاری کارکنان در دیگر سایتهای مشابه همخوانی ندارد و خواستار عدالت در ساختار پرداخت و ارتقای حقوق پایهای هستند.
در مقابل، بوئینگ برای جلوگیری از توقف کامل پروژهها به استفاده از نیروهای غیراتحادیهای روی آورده و اعلام کرده روند تولید تجهیزات نظامی ادامه دارد.
با این حال، منابع صنعتی تأکید میکنند که جایگزینی کامل نیروی کار متخصص در کوتاهمدت عملاً غیرممکن است و تأخیر در تحویل محصولات قطعی خواهد بود.
نکته مهم این است که این اعتصاب نخستین اقدام جمعی کارگران در واحد دفاعی بوئینگ از سال ۱۹۹۶ محسوب میشود. این اتفاق در حالی رخ میدهد که بوئینگ هنوز از بحران ناشی از اعتصاب بزرگ سال ۲۰۲۴ در بخش تجاری خود عبور نکرده است.
کارشناسان هشدار میدهند که طولانی شدن این بنبست میتواند میلیاردها دلار خسارت به شرکت وارد کند و حتی برنامههای دفاعی پنتاگون را دچار اختلال کند.
مذاکرات بین طرفین از ۲۵ اوت (دوشنبه گذشته) متوقف شده و هیچ جلسهای تا پیش از تعطیلات روز کارگر برنامهریزی نشده است. بدین ترتیب، چشمانداز رسیدن به توافقی سریع چندان روشن به نظر نمیرسد.
بسیاری بر این باورند که ادامه اعتصاب، فشار بیسابقهای بر بوئینگ وارد خواهد کرد تا خواستههای کارگران را جدیتر در نظر بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت هم موقعیت این شرکت در بازار جهانی و هم اعتماد شرکای دفاعی آمریکا در معرض تهدید قرار میگیرد.