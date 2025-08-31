پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تا پایان شهریور

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مهمترین اهداف و اولویت‌های این کمیسیون را تشریح کرد و گفت: تا پایان شهریور پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.

جوان آنلاین: در ماه گذشته اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بار دیگر انتخاب شدند و علیرضا منادی برای چندمین سال متوالی رئیس این کمیسیون شد.

با وجود انتقادات از کمیسیون و کم‌رنگ شدن نظرات و تصمیمات اعضای کمیسیون در سیاست‌گذاری‌های نهایی نظام تعلیم و تربیت در سال‌های اخیر، با این وجود علیرضا منادی و اعضای کمیسیون توانستند با هماهنگی با دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت گیری های آموزش و پرورش را به اجرا نزدیک کنند.

علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات در دوره جدید گفت: مهمترین اولویت‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی چه در بحث آموزش عالی و چه در بحث آموزش و پرورش تدوین شده است و مهم‌ترین بحث در آموزش و پرورش تعلیم و تربیت کودک زیر ۷ سال است که برای آن برنامه داریم.

وی با بیان اینکه هفت و نیم میلیون کودک زیر ۶ سال داریم، اظهار کرد: برای این کودکان برنامه‌های ویژه‌ای داریم که منابع آن هم در نظر گرفته شده است که ان‌شاءالله به زودی خروجی آن را خواهید دید.

منادی در خصوص پرداخت پایان خدمت بازنشستگان هم گفت: آقای رئیس جمهور قول دادند که به زودی پرداخت پایان خدمت بازنشستگان انجام شود یک تأخیری به دلیل بروز جنگ تحمیلی شاهد بودیم که حتماً به زودی این مسئله رسیدگی شده و پاداش پایان خدمت بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله تا پایان شهریور پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد گفت: پاداش پایان خدمت برخی از بازنشستگان سال ۱۴۰۳ در حال انجام است و به زودی تمام بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۳ پاداش پایان خدمت خود را دریافت خواهند کرد.