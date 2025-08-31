کد خبر: 1315439
«لچه» نخستین قربانی این فصل روسونری

میلان برد، آلگری راضی نشد!

میلان برد، آلگری راضی نشد! میلان شروع ناکام هفته نخست را با برتری مقابل لچه در ورزشگاه ویادل‌ماره جبران کرد. باوجود این رضایتی که باید را نمی‌شد در چهره مکس آلگری دید چراکه او معتقد است تیمش باید تواضع و تعادل داشته باشد.
دنیا حیدری

 جوان آنلاین: میلان شروع ناکام هفته نخست را با برتری مقابل لچه در ورزشگاه ویادل‌ماره جبران کرد. باوجود این رضایتی که باید را نمی‌شد در چهره مکس آلگری دید چراکه او معتقد است تیمش باید تواضع و تعادل داشته باشد. 
روسونری این فصل را با شکست مقابل کرمونزه، آن هم در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا استارت زد. شروعی ناامید‌کننده که می‌توانست آغاز یک بحران باشد، اما آلگری قبل از اینکه تیمش در همین گام نخست در سراشیبی سقوط قرار گیرد، آن را به مسیر بازگرداند تا میلان با برتری ۲ بر صفر در نخستین بازی خارج از خانه این فصل، اعتماد به نفس خود را بازیابد، خصوصاً که لچه تلاش زیادی کرد با استفاده از امتیاز میزبانی حریف را به چالش بکشاند، اما دفاع مستحکم میلان اجازه خلق موقعیت‌های خطرناک را به یاران اوزبیو دی فرانچسکو نداد. برخلاف بازی هفته نخست این فصل که با ناکامی میلان به پایان رسیده بود، این بار تنها سانتیاگو خمنز نتوانست عملکرد قابل قبولی ارائه دهد و دیگر نفرات تیم نمایشی تحسین‌برانگیز داشتند، اما بی‌تردید کریستین پولیشیچ، زننده دومین گل میلان که دقیقه ۷۷ جایگزین الکسی سلماکرز شد، بهترین بازیکن زمین بود. 
بدون شک، اما لوکامودریچ و روبن فولتوس چیک هم ستاره‌های میلان در این بازی بودند. مودریچ نه فقط به دلیل پاس بموقع، خوب و فنی‌ای که داد تا روبن لوفتوس چیک نخستین گل بازی را به نام خود ثبت کند، بلکه به دلیل مدیریت هم‌تیمی‌هایش در طول ۹۰ دقیقه، البته که بعد از بازی مشخص شد این وظیفه‌ای بود که سرمربی روی دوش او گذاشته بود: «هنوز در حال شناخت از یکدیگر هستیم، به همین دلیل آلگری از من خواست در زمین بیشتر صبحت کنم و تیم را روان‌تر حرکت بدهم.» 
باتوجه به اینکه میلان این فصل بازیکنان جوان زیادی دارد که نیازمند اعتمادبه‌نفس هستند، طبیعی است آلگری چنین درخواستی از مودریچ داشته باشد. میلان در این بازی دو گل دیگر هم به ثمر رساند، اما ضربه سر کابیا به دلیل خطا و گل خیمنز نیز به دلیل آفساید مردود شد تا این تیم در نهایت با گل‌های لوفتوس چیک و کریستین پولیشیچ به برتری دست یابد، هرچند هنوز روسونری برای رسیدن به هماهنگی ایده‌آل نیازمند زمان است، اما نخستین برد این فصل و برتری ۲ بر صفر مقابل لچه نشان داد میلان از شکست هفته نخست درس گرفته است، آن هم در شرایطی که آلگری باوجود باخت خانگی هفته گذشته تنها یک تغییر در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کرده بود و از یونس موسی به جای کریستین پولیشیچ که تنها چهار دقیقه قبل از پایان دقایق قانونی بازی وارد میدان شد، در ترکیب اصلی استفاده کرده بود، اما نتیجه کاملاً متفاوت از آن چیزی بود که میلان در نخستین بازی خانگی این فصل تجربه کرده بود، با وجود این آلگری اگرچه از نتیجه راضی است، اما از عملکرد شاگردانش آنطور که باید رضایت ندارد، حال آنکه اکثر آنها در این دیدار نمره خوبی گرفتند، اما نارضایتی سرمربی میلان نشان می‌دهد او انتظار زیادی از یارانش دارد که هنوز نتوانسته‌اند محقق کنند: «با ‏پیراهن میلان به خودی خود نمی‌توان برد، باید در زمین جنگید. میلان در این بازی فروتنی، احترام و صبر نشان داد، اما باید در دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم. این بازی و کسب هر سه امتیاز آن برای ما اهمیت بسیاری داشت، به همین دلیل ترجیح دادم به جای دو مهاجم، یک بازیکن بیشتر در خط میانی بگذارم و اینگونه تعادل بیشتری داشتیم و فضا‌های زمین را بهتر پوشش ‏دادیم، اما با توجه به اینکه بازیکنان تهاجمی زیادی داریم، هنوز نمی‌دانم چطور از انکونکو که کیفیت بالایی دارد، استفاده کنم تا تعادل در تیم رعایت شود، ضمن اینکه برای بازسازی اعتمادبه‌نفس، کلین‌شیت‌های متوالی حیاتی هستند.»

