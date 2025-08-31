جوان آنلاین: تقابل زودهنگام مدعیان در لیگبرتر، هیجان فوتبال جزیره را به اوج میرساند. آرسنال با لشکری از مصدومان به لیورپول رفته است تا شاید اینبار طلسم ناکامیهایش در ورزشگاه آنفیلد را بشکند.
لیورپول بعد از برد کذایی و سخت برابر نیوکاسل، تمام توانش را جمع کرده تا برنده حساسترین دیدار هفته سوم لیگ باشد. پیروزی بر توپچیها، سه امتیاز لیورپول را پیش میاندازد و همین امتیازهاست که در آخر فصل قهرمان را مشخص میکند.
عزم دفاع از قهرمانی
قرمزها بعد از آنکه سوپرکاپ انگلیس را در ضربات پنالتی به کریستال پالاس باختند و هنوز فصل شروع نشده یک جام را از دست دادند، عزمشان را جزم کردند تا به بهترین شکل از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند.
لیورپول فصل پیش در اولین فصل حضور آرنه اشلوت به چهار دوره قهرمانی متوالی سیتی پایان داد و جام را بالای سر برد، منتها بعد از برد ۴ بر ۲ مقابل بورنموث، چیزی نمانده بود برابر نیوکاسل متوقف شود و گل دقیقه ۱۰۰ انگوموها ستاره ۱۶ ساله تیم، مانع رقم خوردن این ناکامی شد.
نگرانیهای اشلوت
بندرنشینان یکی از سه تیم شش امتیازی لیگ هستند و برای فاصله گرفتن از رقبا راهی جز غلبه بر آرسنال ندارند. بازگشت مصدومان به ترکیب خیال سرمربی را راحت کرده است. فعلاً تمام فکر و ذکر اشلوت برطرف کردن ضعفهای تیمش است. دریافت دو گل از کرنر و مهارت بازیکنان توپچیها در زدن ضربات ایستگاهی مهمتری دغدغه کادرفنی در این بازی است: «با تیم بسیار قدرتمندی روبهرو هستیم که فصل گذشته هم عالی بود و تابستان امسال ترکیبشان را بهخوبی تقویت کردهاند. اگر به کیفیت آنها نگاه کنید، چیزی که تا اینجا بیشتر به چشم میآید و برای ما یک نکته منفی است، این است که با احتساب بازی بیلبائو در پیشفصل، چهار گل از روی ضربات ایستگاهی دریافت کردهایم، درحالی که ضربات ایستگاهی یکی از نقاط قوت آرسنال است. باید در این بخش پیشرفت کنیم. فصل گذشته در این زمینه بسیار خوب بودیم، بنابراین جای نگرانی نیست، اما باید بهتر شویم. سبک بازی آرسنال خیلی تغییر نکرده، اما حضور یوکرش به جای هاورتز یا ژسوس نوع بازیشان را کمی متفاوت کرده است. فکر نمیکنم از دست دادن امتیاز مقابل رقیب در این مقطع تعیینکننده باشد. لیگ خیلی قویتر شده، بنابراین طبیعی است که تیمها امتیاز از دست بدهند و باز هم در کورس بمانند.»
طلسم آنفیلد
تیم میکل آرتتا فصل را پرقدرت شروع کرده و در صورت درخشش در آنفیلد، آرسنال موفقیتهایش را در سه هفته اول تکمیل میکند. توپچیها سالهاست در مصاف با قرمزها ناکام مانده و از سال ۲۰۱۲ تاکنون نتوانستهاند طعم پیروزی مقابل لیورپول در آنفیلد را بچشند، این در حالی است که تیم لندنی در شش دیدار اخیر دو تیم هرگز برابر بندرنشینان شکست نخوردهاند. هر دو بازی رفت و برگشت فصل گذشته لیورپول و آرسنال با تساوی ۲-۲ به پایان رسیده است.
لشکر مصدومان
آرسنال باز هم با معضل مصدومیتهای زیاد مواجه است و به نظر میرسد شرایط به این زودیها بهتر نشود. بن وایت، کریستین نورگارد و تروسارد با آسیب دیدگی مواجهند. وایت یکی از مدافعان اصلی تیم است و پرکردن جای خالی او برای آرتتا آسان نیست. نورگارد جزو بازیکنان جدید توپچیهاست و تروسارد نیز در خط حمله میتواند مدافعان حریف را تحتفشار قرار دهد. از طرفی بوکایو ساکا هم که در بازی مقابل لیدز مصدوم شد، حداقل یک ماه از میادین دورخواهد بود و مارتین اودگارد نیز یکی دیگر از مصدومان تیم است. کاپیتان آرسنال درگیر مصدومیت از ناحیه شانه شده است و فعلاً در دسترس نیست.
بازی مهم
مصاف با قهرمان لیگ برای آرسنال دشوار است. میکل آرتتا ابراز امیدواری کرد روند خوب تیمش در مصاف با لیورپول ادامه یابد: «آنها قهرمان هستند. سال گذشته بهترین و باثباتترین تیم بودند؛ تیمی که به روشهای مختلف راههای پیروزی را پیدا کرد و ما میخواهیم امسال آن تیم باشیم. باید با این روحیه و باور به آنفیلد برویم. بازی بسیار مهمی است. رفتن به چنین زمینهایی، مقابل چنین حریفانی، همان چیزی است که میخواهیم و هدفمان این است که از این بازیهای بزرگ با پیروزیهای قاطع خارج شویم. باید بهتر از بازیهای قبلی باشیم، کارآمدتر عمل کنیم و آنچه در آمارهای دیگر انجام دادهایم را برای مدت طولانیتری ادامه دهیم. فکر میکنم ویژگیهای فردی بازیکنان در نهایت تفاوت را ایجاد میکند و نحوه استفاده آنها از توپ بهعنوان یک تیم. واضح است که وقتی بازیکن خاصی با کیفیتهای متفاوت در مناطق خاصی توپ را دریافت میکند، نتیجه متفاوت میشود. آنها خریدهای زیادی داشتهاند؛ خریدهای واقعاً خوبی. لیورپول مثل ما تیمش را ارتقا داده، پس بازی بزرگی در پیش است. فکر میکنم شانس اول قهرمانی همیشه تیمی است که سال قبل قهرمان شده و همین است. کسی باید بیاید و تاج را از آنها بگیرد و فکر میکنم بقیه ما قصد داریم این کار را انجام دهیم. با دو بازی اول در لیگ برتر شروع کردهایم و هدفمان این است که از آنها بهتر باشیم.»